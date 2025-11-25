讓打擊樂成為花蓮最強應援！「2025歐亞菲板塊音樂會」一起在光復聆聽幸福節奏

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】歷經風災的花蓮光復鄉，這幾個月一步一步走在復原的路上。原訂於十月在玉里舉辦的「2025歐亞菲板塊音樂會」，因考量鄰近災情與復建需要而延期，如今將於12月13日（星期六）下午在花蓮觀光糖廠登場，以溫柔卻堅定的打擊樂聲，向鏟子超人及堅韌重建的居民致敬。

本次音樂會由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦，特別邀請國際知名的朱宗慶打擊樂團，選擇移地到光復糖廠舉行，也象徵陪伴在地店家與居民，一起走過艱難時刻，透過節奏與律動，讓民眾在打擊樂的震盪之中，感受人與土地、災後與重生的連結，也是感謝史詩級鏟子超人救援行動，相信光復一定會回到最初最美的時刻。

為了讓更多民眾認識打擊樂，現場安排「打擊樂開放體驗」活動，限量30名，由音樂家親自指導，帶領民眾實際敲擊鼓槌，感受節奏在掌心跳動。相關報名資訊將公布於花東縱谷國家風景區管理處官網及Facebook粉絲專頁，名額有限，額滿為止。

同時，活動也結合「花東出『鏟』的幸福！」感恩消費抽獎及旅宿1+1專案，鼓勵民眾走進光復與東區觀光圈各家店家，以實際消費陪伴地方產業。自114年11月1日至115年2月28日止，在光復不限店家或東區觀光圈 East of Taiwan 合作業者（食、宿、遊、購、行）單筆消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1,000元享雙倍中獎機會，每月都有住宿券、3C產品及花東大禮包等好禮。

特別的是，在光復鄉消費的民眾，還可參加加碼抽獎──每月再抽出 iPhone 17 與台糖住宿券各1名，其中台糖住宿券假日不加價，邀請大家把行程多留一晚，在糖廠、在部落、在田野，用時間細細體會花東的韌性與美好。

「2025歐亞菲板塊音樂會」不只是一場演出，而是一份邀請──邀請大家在音樂聲中，看見災後仍努力綻放的山河，花蓮觀光糖廠、馬太鞍濕地、大農大富平地森林、部落美食都可以來暢遊；走進光復支持在地店家，一起為蛻變中的花蓮打氣。（照片縱管處提供）