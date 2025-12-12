讓政策系統化透明化 陳以信允成立新住民委員會

前立委陳以信主張成立「新住民事務委員會」，專責統籌新住民事務與福利政策。（陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南目前有三萬多名新住民，在地方就業、納稅，也在台南成家育兒，成為「新台南人」，但長期以來，在市府決策體系聲音相對微弱。爭取角逐台南市長的前立委陳以信主張成立「新住民事務委員會」，未來由市長親自召集，專責統籌新住民事務與福利政策，並讓新住民代表參與市政決策，作為中央與地方對接新住民政策與資源的平台。

陳以信說，現行僅以市府內部「新住民照顧輔導專案小組」形式協調，已不足以回應新住民人口持續增加及需求多元化的現況，希望將小組升級為「新住民事務委員會」，提高組織位階與政策整合能力，由市長親自擔任召集人，並規劃委員中至少二分之一須為新住民代表，固定每月召開會議，檢討政策執行情形並提出修正建議，交由各局處具體落實。

未來也將整合目前分散於各局處的新住民相關業務與經費，編製「新住民政策白皮書」，以語言學習、就學輔導、就業媒合、健康照顧及文化交流等面向為主軸，設定年度目標與具體指標，讓新住民政策更系統化與透明化。