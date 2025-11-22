讓教學現場活化 夢的N次方教師專業成長研習

教育部張廖萬堅次長致詞

「夢的N次方」是由南投縣立爽文國民中學王政忠老師所號召的教師專業成長研習計畫，每年透過分區辦理，由下而上自主增能，協助第一線老師精進教學，將學習成果帶回課堂，提升學生的學習品質，期盼弭平教學落差，讓每位孩子都能透過教育發現天賦、實現自我價值。



「夢的N次方教師專業成長研習計畫」在教育部國民及學前教育署的支持下，已經實施長達11年，對此教育部張廖萬堅次長表示，此計畫可以說是台灣翻轉教育裡最大的集體行動，對於身在教育前線、教育現場的教師們十分感佩，期待透過協助教師專業增能，讓孩子在更加多元的學習環境中，長出無限的未來可能性。



今年114年「夢的N次方」核心目標為「社群協力」及「數位實踐」，透過數位整合教學、AI 共備技巧與班級經營等經驗分享，提供教師差異化教學方法，並落實在地深耕理念與模式，發展區域性教學支持系統，將學習的主權回歸學生，達到推動教學革新。



當教師獲得支持，孩子才能擁有更多希望，是「夢的N次方」辦理初衷，此計畫以「自發、互動、共好」號召無數支持翻轉教學的基層熱血教師，透過互相扶持，共同活化每一個教學現場，讓教育創造更多可能。