讓教室成為遊戲場 師鐸獎教師方冠中翻轉生活科技教育

高雄市立鳳山國中教務主任方冠中，投入生活科技教育已十五年，帶領學生屢獲佳績，不僅找到自身在教育現場的使命，也為學生開啟更多可能的未來。方冠中回憶，就讀高雄師範大學工業科技教育系時，因生活科技並非當時的主流考科，一度考慮轉換跑道，跟上環境趨勢。在指導教授的啟發下，他逐漸看見生活科技的潛力，確立了投入這個領域的方向。

進入鳳山國中任教後，方冠中思考如何建立能長期深耕的生活科技教育模式，決定帶領學生參加各類競賽，激發學習動機。賽前練習時，多數學生僅製作兩、三架手擲機，但有位學生卻耗費二十多架材料，主動利用課餘時間反覆嘗試，最終在首次參賽便奪下全國冠軍。

方冠中分享，曾有學生在人際互動上較為辛苦，準備期間堅持己見，對教師建議一度抗拒，直到賽前幾天才敞開心扉，主動提出想法並與團隊討論調整設計，最終在全國生活科技競賽中獲得佳作。這段歷程不僅見證學生的成長，也讓教師團隊更深刻體會教育的價值。

除專業教學外，方冠中也積極推動跨域合作，成立教師社群，確立核心成員，邀集不同領域教師共同參與，並協調行政與合作事宜。他表示，最期待的就是找到理念相近的夥伴。多年努力下，校本課程「一起i鳳」與「家在一起」陸續獲得獎項肯定。

回顧教職生涯，方冠中最欣慰的是生活科技教育逐漸展現跨域優勢，並凝聚一群志同道合的夥伴。這份合作能量支撐他持續投入，也讓他榮獲114年師鐸獎肯定。未來，他將持續深耕生活科技教育，讓教室成為學生探索與實作的大遊戲場。