讓數位工具成為教師好幫手 花蓮辦理教師研習

教師研習學習一鍵式生成應用

協助教師有效推動學生學習扶助，並善用數位工具減輕教學與行政負擔，花蓮縣政府教育處在農曆春節前夕，辦理「114 學年度一鍵式生成課程規劃表教學應用」研習南區場，並將於開學後，辦理中區場與北區場次。

以往，教師必須將科技化評量的測驗結果資料，逐筆以複製、貼上的方式，填入課程規劃表，十分耗時。這次研習，是希望透過「一鍵式生成」數位工具，協助教師快速產出原班與學習扶助班所需的課程規劃表。



花蓮縣政府教育處表示，研習以實務操作為主軸，參與的教師們，實際運用學生資料演練，從資料輸入、課程生成到教學應用，不僅降低數位工具使用門檻，也促進校際間的教學經驗交流。南區研習後，3月4日將在鳳林國中辦理中區場次，3月11日在中華國小辦理北區研習，逐步完成全縣推廣。