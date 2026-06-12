讓數字說話！114年中國侵犯台灣漁權907艘次 駁「護漁」謬論籲約束大陸漁船

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

海巡署執法數據，去（114）年海巡署共驅離中國越界漁船907艘次，並扣留15艘；今（115）年截至目前，已強勢驅離362艘次、扣留8艘。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 針對媒體報導中國公務船在台灣東部海域航行，政府無法有效保護漁民權益的說法，海巡署今天（12日）提出數據嚴正駁斥，指此報導完全顛倒是非，與事實不符。

海巡署指出，本次中國交通運輸部所謂的「東部海域專項行動」，實際上是中國公務船對航經商貨輪進行通聯騷擾，我國漁船並未受到任何干擾。中國此舉是營造管轄權的假象，事後宣傳為護漁行動，屬典型的「假執法、真擴權」政治操作。海巡署強調，真正侵犯台灣漁權的，正是中國長期縱容、屢屢越界捕魚的中國漁船，而在海上真正護漁的是台灣海巡署，中國相關單位應切實約束所屬漁船，不要侵犯台灣漁權。

廣告 廣告

根據海巡署執法數據，去（114）年海巡署共驅離中國越界漁船907艘次，並扣留15艘；今（115）年截至目前，已強勢驅離362艘次、扣留8艘。這些具體數據充分證明，台灣海域只有海巡署能夠執法，也只有海巡署能有效保護我國漁民權益。

海巡署重申，我國海域主權與漁權不容任何挑釁，將持續部署艦船艇，強化各項護漁勤務，確保台灣漁民作業權益及海洋資源的永續發展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

前防長因國防投資不足「掛冠辭職」 英首相火速任命他接任

楊宏基觀點》日菲意外「做球」給中國？！台灣「失語」大問題…