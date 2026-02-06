即時中心／梁博超報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧日前公布六大福利政見，其中包含零到六歲免醫療部分負擔、老人假牙補助5萬等，聚焦主打「幼老福利」等主軸，昨（5）日再續推首波A3紙本政績文宣，希望讓民眾更有感。這些福利政見也將陸續掛上新北街頭，讓新北市民能更認識蘇巧慧，更了解蘇巧慧是有成績、對新北市有願景，希望得到新北市民更多的認同。

蘇巧慧4日率先在網路上公布福利政見影片，內容聚焦「幼老福利」，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等「六大福利政見」。

這次提出的六大福利政見，蘇巧慧強調，是為了讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰。過去她在國會，和中央政府成功推動多項福利政策，包含班班有冷氣、公托與準公托補助、私立大學學雜費減免、住宿型長照機構補助等，證明自己具備資源調度的能力，未來會將這套成功模式帶進新北市府。

這些福利政見看板，也將陸續掛上新北街頭，昨（5）日已率先在中和街頭上刊，其中長輩福利政見看板位於中和區安樂路63號，兒童福利政見看板則在中和區景平路601號。期望能讓新北市民能更認識蘇巧慧，更了解蘇巧慧是有成績、對新北市有願景，希望得到新北市民更多的認同。

快新聞／讓新北市民更認識蘇巧慧！首波「幼老福利」政見看板上架中和區

蘇巧慧推出首波實體文宣，積極搶攻市民認同。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

昨日蘇巧慧也推出首波紙本政績文宣，A3文宣中塞滿蘇巧慧在三屆立委任期內各項為新北爭取之建設，以及國會問政成績單。其中政績文宣封面也以「溫暖、創新、會做事」為主打標語，強調任內讓家庭更安心、照顧更用心、交通更順心，未來也會繼續努力打造更宜居的新北。

