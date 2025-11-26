讓旅居加拿大的台灣澎湖鄉親蘇恩聖大開眼界 國電腦動畫歌舞都市奇幻電影
文/張弘光
《Kpop 獵魔女團》英文主題曲〈Golden〉澎湖一年級國小的孩子們都能朗朗上口
闡述三代同堂現身家鄉，展現愛家愛鄉情懷《井月澎湖》，《井月流轉》兩本書的作者澎湖旅外作家李秀，最近與她的兒子音樂家蘇恩聖回澎湖當志工，蘇恩聖用音樂向澎湖孩子講述生命的意義。有心理諮詢執照的蘇恩聖用悠揚的小提琴琴聲與孩子對話，創造良好的互動方式。
在連續幾天的互動教學過程中，蘇恩聖意外發現：2025年美國電腦動畫歌舞都市奇幻電影《Kpop 獵魔女團》（英語：KPop Demon Hunters）的英語主題曲〈Golden〉在澎湖學雙語教育國小校園裡非常風行。澎湖的孩子能用英語演唱，並請蘇恩聖用小提琴伴奏。此場景讓經常環遊世界的蘇恩聖都驚嘆大開眼界。
據了解， 韓國K-pop人氣女子團體HUNTR/X的成員：主唱魯米（Rumi）、主舞米拉（Mira）與Rapper佐伊（Zoey）繼承了歷代惡魔獵人的使命，由撫養魯米長大的前代獵人隊長席琳（Celine）擔任導師。在世界巡迴演唱會（How it's done）結束的隔日，身兼隊長的魯米提前發布新單曲〈燦金〉（Golden）。
《Kpop 獵魔女團》於今年2025年6月20日全球上線Netflix，2025年8月23日至24日則在美國限量放映卡拉OK版。這兩天蘇恩聖到文澳國小與文光國小上課，小朋友都特別點播請他用小提琴演奏〈Golden〉。昨天晚上蘇恩聖按照既定安排行程在長春飯店做心理諮商的專題演講。終場音樂表演時，有位來自七美鄉的6歲小女生請蘇恩聖用小提琴演奏
據了解，此電影獲得了外界普遍好評，動畫製作、視覺風格、配音、幽默及音樂均受到讚譽；原聲帶專輯取得了大成功，在多個音樂和串流媒體排行榜上均名列第一和前十名。並帶動世界各國前往韓國旅遊的熱潮和全球對韓國流行文化的關注。
編按:（本文轉載自《貝傳媒》)
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 22 小時前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 21 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
香港五級火警造成重大傷亡 韓國網友呼籲取消MAMA
香港昨（26日）新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，造成重大傷亡，韓國網友在網上發起連署，呼籲原定於11月28日至29日舉行的2025 MAMA亞洲音樂大獎頒獎禮能取消，以表對受災民眾的關心與尊重。網友留言表示，「希望MAMA主辦能審度形勢，當初要是在韓國辦就好。」「這種情況還要辦音樂頒獎禮也太怪了。」「希望能把MAMA的海外病治好。」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
白冰冰被50人董座貴婦團逼哭 伴遊吉隆坡回報
白冰冰日前到馬來西亞舉行辦「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲組團應援，讓她在台上感動哽咽地說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」太報 ・ 9 小時前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 1 天前
金馬獎2025／金馬62得獎名單「5個演員獎」分析：曾敬驊得獎、這些大咖都說話了！
2025年第62屆金馬獎，已在頒獎典禮上公布所有得獎名單。今年金馬獎演員獎項的得獎名單一字排開，你是不是也發現了同樣的給獎邏輯？本文整理「5個演員獎」（包括影帝張震、影后范冰冰、男配曾敬驊、女配陳雪甄與新演員獎得主馬士媛）的得獎勝出原因分析，一起來討論。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 天前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
《賽德克巴萊》竟被當「抗日神劇」...中國敏感時機重新上映 連宣傳標語都被改了
台灣導演魏德聖執導的知名電影《賽德克巴萊》將於12月12日與13日在中國大陸上映，這是該片完整版首度登上中國大銀幕。目前恰逢中日外交關係緊張，片中經典台詞「如果你的文明是叫我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！」在中國社群平台引發網友盛讚，直呼「日本有事！」鏡報 ・ 17 小時前
范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了
中國女星范冰冰2018年捲入逃稅風波遭中國封殺，日前以電影《地母》風光奪下金馬影后，一句「我想重新來過」感動不少觀眾。不過資深媒體人周玉蔻對此相當不滿，質疑此舉是否等於台灣政府鼓勵逃漏稅，激動直言：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒EBC東森娛樂 ・ 18 小時前