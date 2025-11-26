讓旅居加拿大的台灣澎湖鄉親蘇恩聖大開眼界 國電腦動畫歌舞都市奇幻電影



文/張弘光

《Kpop 獵魔女團》英文主題曲〈Golden〉澎湖一年級國小的孩子們都能朗朗上口

闡述三代同堂現身家鄉，展現愛家愛鄉情懷《井月澎湖》，《井月流轉》兩本書的作者澎湖旅外作家李秀，最近與她的兒子音樂家蘇恩聖回澎湖當志工，蘇恩聖用音樂向澎湖孩子講述生命的意義。有心理諮詢執照的蘇恩聖用悠揚的小提琴琴聲與孩子對話，創造良好的互動方式。

在連續幾天的互動教學過程中，蘇恩聖意外發現：2025年美國電腦動畫歌舞都市奇幻電影《Kpop 獵魔女團》（英語：KPop Demon Hunters）的英語主題曲〈Golden〉在澎湖學雙語教育國小校園裡非常風行。澎湖的孩子能用英語演唱，並請蘇恩聖用小提琴伴奏。此場景讓經常環遊世界的蘇恩聖都驚嘆大開眼界。

據了解， 韓國K-pop人氣女子團體HUNTR/X的成員：主唱魯米（Rumi）、主舞米拉（Mira）與Rapper佐伊（Zoey）繼承了歷代惡魔獵人的使命，由撫養魯米長大的前代獵人隊長席琳（Celine）擔任導師。在世界巡迴演唱會（How it's done）結束的隔日，身兼隊長的魯米提前發布新單曲〈燦金〉（Golden）。

《Kpop 獵魔女團》於今年2025年6月20日全球上線Netflix，2025年8月23日至24日則在美國限量放映卡拉OK版。這兩天蘇恩聖到文澳國小與文光國小上課，小朋友都特別點播請他用小提琴演奏〈Golden〉。昨天晚上蘇恩聖按照既定安排行程在長春飯店做心理諮商的專題演講。終場音樂表演時，有位來自七美鄉的6歲小女生請蘇恩聖用小提琴演奏

據了解，此電影獲得了外界普遍好評，動畫製作、視覺風格、配音、幽默及音樂均受到讚譽；原聲帶專輯取得了大成功，在多個音樂和串流媒體排行榜上均名列第一和前十名。並帶動世界各國前往韓國旅遊的熱潮和全球對韓國流行文化的關注。

編按:（本文轉載自《貝傳媒》)