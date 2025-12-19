讓旅行先感動自己，才能走進別人的心裡 談一場「真心喜歡」的日本建築旅行

圖▲四國鐵道：千年物語、藍吉野川、時代黎明(左至右)。(圖/喜歡旅行社提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

「如果旅行社只是賣機票和飯店，那我們可能不會開始。」喜歡旅行社總經理詹青芝笑著說，語氣裡有一種溫和而確定的力量。2014年，當旅遊市場仍在追逐「快、多、省」的節奏時，她和團隊選擇轉身，走上一條不太一樣的路——慢下來、深入的，專注策劃有故事、有溫度的主題旅行，尤其在日本建築、文化與藝術的領域裡，開啟了一扇又一扇充滿美學與感知的窗。

這條路，從一個簡單的提問開始：「這個地方，我想帶家人來嗎？」、「這段體驗，我希望朋友也能親身感受嗎？」

「我們賣的從來不是商品，而是生活中能與人分享的情感。」詹青芝說。在喜歡旅行社，每一段行程的起點，都是團隊發自內心的「喜歡」。她們相信，唯有先感動自己，才可能真正觸動他人。

圖▲喜歡包館【新潟 里山十帖】重新定義奢華。(圖/喜歡旅行社提供)

AI時代的旅行：從功能價值，走向情緒價值

談起當今的旅遊市場，詹青芝觀察到一個深刻轉變：「消費邏輯已經不一樣了。過去大家比的是 CP 值、拼的是價格與天數，但現在越來越多人重視『情緒價值』——這趟旅行能不能讓生活更豐盈？進而在其中，找到身份共鳴與情感上的滿足。」

她直言，喜歡旅行社從不走低價路線，精準鎖定客群，她們希望陪伴的，是那些願意為一趟有感受的旅行，留時間、也留心的人。對這些旅人而言，旅行不是消耗時間，而是投資自己、享受生活的選擇。

每套行程，都擁有自己的靈魂主題

喜歡旅行社的核心產品，圍繞著「日本建築、文化與藝術」展開。從傳統町家、古老寺社，到安藤忠雄、隈研吾等大師級現代建築；從地方祭典、職人工坊，到城市角落的美術館——不追求打卡景點，而是梳理一條有脈絡的文化路線。

「我們做的不是景點堆疊，而是強調主題性串連。」詹青芝解釋。例如一場建築之旅，會邀請建築學者同行、安排入住設計旅店，甚至帶旅客走進一般不開放的工作現場。「我們希望旅人不只走進建築空間，也能進一步看見它與土地、歷史、生活之間的關係。」

留白藝術：讓旅行擁有自己的節奏

「刻意留白」是喜歡行程中常見的設計。不是漫無目的放空，「有時候，我們只需要把人帶到一個對的環境，故事就會自己發生。」詹青芝分享。把時間還給旅客「用自己喜歡的方式去填滿這個空間」。

圖▲榮獲日本觀光廳【第八屆發現心日本獎】。(圖/喜歡旅行社提供)

重新定義奢華：相聚、對話、感受

喜歡的旅程裡，奢華不完全是五星飯店或米其林料理，而是「深度體驗」與「人的情感連結」。他們堅持小團操作，降低人數、提高服務密度，為的是讓團員之間、與導覽者之間，有更多交流的機會。

「我們想打造的，是一場『人們可以相聚的旅行』。」詹青芝說。透過共同主題、精心設計的動線與體驗，來自不同背景的旅客往往能自然開啟對話，甚至激發出意想不到的靈感與友誼。

獲獎背後的思考：做有觀點的旅行設計

這樣的堅持，也讓喜歡旅行社在專業領域獲得肯定。其行程「秋田冬奏風景線．雪見鐵道湯宿5日」於日本觀光局舉辦的「第八屆發現心日本獎」中，奪得最優秀賞（Highest Award）。評審青睞的，正是它如何將建築、藝術與在地生活，透過鐵道、食宿與人情，編織成一段有觀點、有溫度的冬日物語。

對詹青芝來說，獎項是肯定，更是提醒：「每一段旅行都應該有自己的觀點與敘事。我們不只是安排行程，更是策劃一場又一場帶著故事的生活體驗。」

誰會愛上這樣的旅行？

「我們始終相信，一場好的旅行，結束後才會真正開始。」詹青芝最後說道。「那些觸動過你的畫面、對話與感受，會慢慢發酵，繼續在你的生活裡長出新的意義。」

