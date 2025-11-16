讓日本再次走向懸崖的櫻花妹

10月下旬的橫須賀，海風獵獵。駐日美軍基地上，攝影機鏡頭定格在一幕微妙的畫面，日本新任首相高市早苗與美國總統川普並肩而行，兩人笑意盈盈，步伐近乎是《黃昏之戀》中的親暱。這是她上任後首度公開與外國政要並肩現身，象徵著日美同盟的再宣誓，也是一場對內宣示的政治儀式。

在媒體包裝下，這場視察被形容為「自由陣營的再會」，但在政治觀察者眼中，卻是一次精心編排的權力劇場，高市需要川普的庇蔭，川普也需要塑造一個「亞洲的鐵娘子」來印證自己依然是全球戰略棋盤上的操盤者。

然而，數日後，她與中國國家主席習近平會面時，那份笑容已然變形，不再是柔情似水，而是形勢上已經獲得美國老爹龍心大悅後的驕矜自喜。那一刻，世人看到的，不僅是日本首位女首相的外交首秀，更是日本右派「重奪國魂」的序曲。

高市早苗並非突如其來的政治新星。她的思想血脈，深植於昭和時代的國族意識。她自稱「安倍精神的繼承人」，長期倡導修改和平憲法第九條，強調「國家應具備完整防衛權」。在日本政壇，她被視為「保守中的保守」，立場比安倍晉三更堅硬。

真正支持高市的，主要是戰後日本極右勢力的「三股同盟」。第一是，神道政治聯盟與靖國遺族會：以宗教化的方式保存戰時精神，強調「英靈不容羞辱」。第二是，保守智庫與右翼財團：倡導「國家競爭力」與「軍事自立」，反對長期依賴美國保護。第三是，青年民族主義者與網絡輿論社群：在社交平台上以「守護日本」為名，塑造對外強硬的民意氛圍。

在這些力量交織下，「修憲」成為共同目標。高市早苗深知，「軍國主義」一詞在日本社會仍具高度敏感性，因此她以「正常化」包裝「軍事化」，用「保衛自由」取代「恢復榮光」。她不再直接談「進攻能力」，而主張「擁有反擊權」。這種語言的轉換，是她最高明的政治手段，將戰爭的陰影轉化為防衛的正當。

儘管高市公開稱「中國是重要鄰國」，她仍是自民黨內最堅定的反中派。她在競選中強調「台灣有事即日本有事」，明確把台海安全納入日本防衛範疇，這種言論在華府備受讚許，卻在北京引起高度警惕。

然而，現實卻使她難以完全脫離中國。日本近3成出口依賴中國市場，製造業供應鏈與中國緊密交織。於是她採取雙重策略，在國內塑造「對中強硬」形象以穩固保守票倉，在外交場合則以「維護穩定」為詞，維持經濟往來。這種「雙語政治」短期內或許能奏效，但長期而言卻難以維持。一旦區域局勢惡化，國內輿論被右翼情緒推動，高市可能不得不選擇更明確的對抗姿態。屆時，日本的外交空間將被壓縮至前所未有的狹窄。

高市早苗目前握有推動修憲的政治條件，自民黨與公明黨聯合多數席位，使她能推動將「自衛隊合法化」寫入憲法，並開啟「集體自衛權」的法理化進程。若此案通過，日本將在二戰70多年後，正式脫離戰後體制。

這將是一場歷史的重大轉折，和平憲法曾是日本戰後重建的基石，也是東亞信任的象徵。一旦改動，其影響不止於法條，更關乎整個亞洲的戰略穩定。韓國將提高警戒，朝鮮一定抓狂，中國必然回應，台灣或因此被推向更前線的風口。

她的強硬路線將讓日本在美中對抗中失去緩衝地帶；她的修憲計畫將引發國內反戰勢力與年輕世代的警覺。長期而言，日本若真走向軍事自主，其經濟與外交成本都將十分高昂。

櫻花或許仍會盛開，但當它開在鋼鐵與軍艦之上，所綻放的，不再是浪漫，而是一種冷冽的殘酷。那時，人們或許會想起這位櫻花妺，她讓日本再次昂首，卻也讓歷史再次走向懸崖的邊緣。（作者為海外作家）