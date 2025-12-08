讓未來美國人成年後都有「第一桶金」 川普帳戶怎麼運作

美國總統川普宣布推出一項針對18歲以下兒童的全國性政府儲蓄計畫，正式命名為「川普帳戶」（Trump Accounts）。這項制度源自《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），將建立一個由政府主導、結合家庭與社會力量的長期投資架構，協助未成年族群在成年前累積「第一桶金」。



新計畫的設計類似傳統退休帳戶，但專為兒童量身打造，並納入多項防護機制。帳戶的資金來源包括聯邦政府提供的1000美元種子金、家庭成員的年度提撥，以及部分雇主或非營利組織的補助款項。由於制度仍在法規建置階段，美國國稅局（IRS）迄今只發布初步指引，並展開公開徵詢意見程序，期限至2026年2月20日。多項細節將依照意見回饋進一步調整。

只能投資美股大盤寬基指數基金

目前已確認的規則指出，只要是年滿18歲以下、持有效美國社會安全號碼（SSN）的兒童，都具備開立川普帳戶的資格。開戶需由父母、監護人或其他具法律資格的成年親屬代為申請。制度預定於2026年中正式上線，首波政府提撥將落在2026年7月4日之後。至於新生兒開戶程序，家長將可使用IRS尚未公布的4547號表格，或透過TrumpAccounts.gov網站辦理。

廣告 廣告

帳戶採年度提撥上限制度，個人每年最多存入5000美元，而企業若參與計畫，則可為員工子女額外提撥最多2500美元。另一項特色是允許不同川普帳戶間的資金轉移（rollover），且不占年度提撥額度。為避免風險過度集中，IRS規定帳戶內的資金只能投資追蹤如標普500的整體美國股市大盤寬基指數基金，不得挑選特定個股或主題型基金，也不能投注於單一產業。

聯邦政府提供的1000美元種子金將在開戶後一次性撥入，帳戶資金將自動投入低成本、分散度高的股市大盤基金。若資金持續留在帳戶內，可在孩子成年前進行長期複利滾存。依財政部稅務分析辦公室的多種情境推估，若家庭每年皆用滿提撥額度且市場表現佳，受益人至28歲時帳戶餘額可能突破190萬美元；就算以保守回報計算，也有機會累積接近60萬美元。若完全不追加存款，只靠政府提供的1000美元，18年後的帳面值則可能落在3000至1萬3800美元之間。

核心精神在於要求長期持有

川普帳戶的核心精神在於要求長期持有，IRS所定義的「成長期間」涵蓋從出生至受益人滿18歲的那一年年初。在此期間原則上不得提領，僅有四種極為有限的例外情況獲准動用資金。滿18歲後，帳戶將轉為類似傳統IRA的運作方式，適用相同的稅務規則與提領辦法，但仍保留若干制度上的特殊差異，包括繼承後的處理方式與提撥限制等，都與一般退休帳戶不同。

整體而言，川普帳戶被定位為結合政府、家庭與市場力量的長期資產累積工具，隨著法規細節在未來一年半內陸續敲定，美國家庭將能更清楚掌握制度架構與財務影響。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

