讓板橋不再人擠人？ 侯友宜證實新北耶誕城擬逐步擴大至各區

新北歡樂耶誕城從2011開辦以來每年都吸引大批人潮，但也讓主會場所在地板橋交通大打結，惹得許多板橋居民哀號。今（7）日在新北市議會上，新北市長侯友宜強調這幾年僅在板橋車站出站分流而壅塞，其他周遭都不會塞，也證實計畫將耶誕城擴大舉辦，與各地區做結合。

2025新北歡樂耶誕城即將在11/14登場，主會場同樣在板橋的新北市市民廣場，另外在萬坪公園、板橋車站站前廣場、府中商圈、板橋轉運站皆有一系列活動。不過活動一辦就是一個半月，每年都不少板橋居民哀號「交通大打結」，回家要比平常耗費更多時間，希望能夠停辦或是改其他舉辦。

新北市議會今天市政總質詢再度提到耶誕城，國民黨的板橋議員劉美芳緩頰，過去居民常說活動期間就是「交通黑暗期」，但觀察下來這2、3年已明顯改善許多，僅板橋車站那段路稍微壅塞。她說多數板橋人其實很喜歡耶誕城，耶誕城已經是國際品牌，認為要繼續「打下去」，並說取消耶誕城就是個假議題，希望不要把耶誕城移到其他地方，就讓它繼續待在板橋成為驕傲。

侯友宜也附和，強調市府在交通等規劃上都持續聆聽在地聲音，做好配套措施，這幾年僅在板橋車站出站分流而壅塞，其他周遭都不會塞。

國民黨議員呂家愷則指出，耶誕城IP非常大，若以動漫《火影忍者》來形容就是查克拉（能量）太大，因此需要影分身之術。他詢問是否有機會換區舉辦，或是散到新北各區共享「IP共榮」？像是淡海重劃區、三鶯美術館周邊，讓不想去板橋人擠人的民眾也能參與。

侯友宜回答「這就是市府下一步要做的事」，歡樂耶誕城已成為國際品牌，他也覺得淡水也能辦耶誕城、三鶯美術館當主體也很溫暖，所以自己有慢慢跟觀旅局討論，希望能跟各地區做結合、一步步擴大，讓新北在歡樂耶誕城時處處都是幸福家庭。

