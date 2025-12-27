讓校園攻擊行凶少年孝順被害者父母？高院：提案例未要求

112年的新北校園命案震驚社會，高院23日判行凶少年12年、少女11年徒刑。被害者家屬後續驚爆法官曾問「有沒有機會讓他們孝順你們？」引發輿論批評。高院昨天（26日）深夜發布新聞澄清，前手法官（非現合議庭法官）在準備程序時，因被告辯護人聲請「修復式司法」，法官詢問被害者家屬有無可能接受各種形式補償，曾以2名少年孝順被害家屬為例，經家屬當場拒絕後立即終止，並未要求被害者家屬接受。

新北校園命案震驚社會，少年少女遭依殺人罪起訴。二審23日閉門宣判， 犯保協會人員聆判後說，判處少年12年、少女11年徒 刑。被害者的父親（中）在庭外受訪哭訴無法接受判決結果。（中央社資料照）

新北校園命案二審宣判後，死者父母在受訪及聲明表示，少事法保護壞人，少年經法官引導才道歉，非真心悔改，判刑未達預期30年徒刑，無法接受判決結果，「我們小孩的命都沒了、誰來幫我們的小孩回復生命、談什麼修復、要修復什麼」等語。



死者父母還指出，二審法官曾詢問他們「願意接受被告好好孝順你嗎？」法官的舉動引發輿論批評。



台灣高等法院26日深夜11時49分發布新聞資料，澄清說明，本案的前手法官（非現合議庭法官）於準備程序中，因少年被告的辯護人提出修復式司法聲請，因此向被害人家長說明修復式司法的意義，並強調必須以雙方的理解與同意為前提，且被告也須真誠提出可以做到的方案。



法官於是詢問被害人家長有無接受各種形式補償的可能性，而以2名少年被告孝順被害人家長為例，經被害人家長當場拒絕後，法官即諭知本案修復式司法暫不處理，並未要求被害人家長接受此方案。



高院解釋，「修復式司法」主要是藉由有建設性的參與及對話，在尊重、理解及溝通的氛圍下，尋求彌補被害人的損害、痛苦及不安，以真正滿足被害人的需要，並修復因衝突而破裂的社會關係。



為能貫徹精神並提升成效，法官會依被告聲請，於聽取檢察官、代理人、辯護人及輔佐人的意見後，得轉介適當機關、機構或團體，由專業的修復促進者以更充分的時間及更完整的資源來進行修復式司法程序。