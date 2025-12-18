讓模具工學徒成跨國車企高階主管的訓練計畫 克服1兆美元潛在經濟損失的解答

美國製造業正面臨嚴重的技能勞動力短缺問題之際，通用汽車公司（General Motors）宣布在過去5年內投入超過2.42億美元，用於擴大其技能貿易學徒計畫，以培養下一代技術專業人員。



通用汽車全球製造資深副總裁麥可．崔佛羅（Michael Trevorrow）表示，這項投資旨在透過結合課堂教學與工廠實作經驗，建立穩定的未來勞動力管道。該計畫每年培訓約600名學徒畢業，學徒需完成最多672小時的相關技術課程，以及約7920小時由合格技術人員指導的在職訓練。

模具工學徒成跨國車企高階主管



培訓領域涵蓋多項專業技能，包括模具工、電工、實驗組裝檢驗員、實驗室塗裝技術員、維修技工、金屬模型製作工、木製模型製作工、模型製作師、管工、工具製造工以及機械維修工。課程結束後，學員將獲得官方技術人員證照（journeyperson card），證明其具備獨立從事技術工作的完整資格。參加計畫的退伍軍人可憑先前經驗縮短培訓時間。

學徒在培訓期間同時接受實作與課堂教育，並領取薪資。崔佛羅本人即從該學徒計畫起步，從模具工學徒一路晉升至負責監督通用汽車全球製造業務的高階主管職位。

此項投資發生在美國製造業勞動力短缺加劇的背景下。喬治城大學教育與勞動力中心於2025年9月發布報告《落後中：技能短缺如何威脅未來就業》（Falling Behind: How Skills Shortages Threaten Future Jobs），指出美國經濟關鍵職業持續面臨技能短缺問題，主要因對具備專科以上學歷勞工的需求未獲滿足。報告預測，從2024年至2032年，將有約1840萬名具備專科以上學歷的資深勞工退休，超過進入勞動市場的1380萬名年輕勞工；同期，將新增約68.5萬個需要專科以上教育與訓練的職位。

製造業技能缺口將造成1兆美元潛在損失



此外，美國製造商協會、製造業研究所與勤業眾信（Deloitte）於2021年聯合報告估計，到2030年，美國製造業技能缺口可能導致210萬個職位空缺，經濟損失潛在達1兆美元。時任勤業眾信副董事長暨美國工業產品與營建業務負責人保羅．維勒那（Paul Wellener）指出，製造業在全國經濟中扮演基礎角色之際，入門級製造業空缺職位持續增加，令人憂慮。

通用汽車的努力不僅針對成年人和退伍軍人，還延伸至年輕世代。該公司志工團隊深入社區，向幼稚園至高中學生介紹汽車製造業的職業路徑，包括帶領學生參觀工廠，展示現代製造業中數千台機器人協同運作的場景。員工亦到學校協助學生進行工程專案，例如製作模型車，教導品質控制、標準化作業、標準化流程與問題解決能力。

同時，通用汽車透過其技術學習大學（Technical Learning University）提升現有員工技能，每年培訓約2500名員工。該大學提供實作環境，配備與工廠相同的真實系統，讓北美各地員工在安全設施中練習新技術，由專業講師指導整個流程。崔佛羅表示，隨著技術進步，此舉有助員工掌握新技術，提升車輛品質與生產效率。



