讓櫻花開得更嬌艷 中市移植櫻花至嶺東公園明春盛開可期待

〔記者蘇金鳳／台中報導〕氣溫將下降，台灣將進入櫻花盛開季節，台中市府會園道原本所種植的數十株的櫻花樹，因棲地不佳，去年底已移植到嶺東公園，建設局表示，共移植58棵櫻花，今年3月櫻花曾盛開過，在經過一年的環境適應，明年初櫻花是否盛開，應可期待。

府會園道的櫻花是在前市長林佳龍時代所種植，但因底下是停車場，土壤夯實太硬，且排水不佳，即使近十多年多次土壤改良，還是長得不是很好，只有少數幾株會盛開，而且每一次會花就是固定的幾株，無法達到當初「櫻花林道」的規劃。

廣告 廣告

因此，建設局去年底依專家學者建議移植，58棵櫻花移至嶺東公園，保留4株在園道，並改種風鈴木。

建設局表示，因嶺東公園位處較高海拔，氣候與土壤條件較原址更適宜，在移植過程中，注意維持根系完整，確保土球不散落，運送途中妥善包覆，也加大樹穴及修剪不良枝條與根系，並添加底肥及客土混合有機介質，改善土壤透氣性，今年３月，櫻花還曾盛開過。

建設局並表示，目前因正值冬季，櫻花處於落葉休眠期，這期間櫻花的生長和代謝活動會大幅減慢，直至明年春季天候適宜，將會再次出芽開花。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的

館長遭爆逼員工「睡館嫂」 律師李怡貞揭補償心態

