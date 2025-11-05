讓步爭取成員國支持 歐盟通過新氣候目標

歐盟27個成員國今天(5日)就歐盟下一階段的重大溫室氣體減排目標達成協議。在此之前，為尋求在COP30(聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議)召開前，獲得持懷疑態度的成員國支持，歐盟做出了讓步。

在過去幾個月以來，歐盟各國一直在就2項不同的溫室氣體減排目標進行磋商：一是2040年減排目標，另一項是必須在下週於巴西舉行的氣候談判中提出的相關目標。

經過幾乎通宵的馬拉松式談判，歐盟最終同意，在2040年前將溫室氣體排放量在1990年的基礎上減少90%，但同時做出讓步，允許各國將國際碳權(又稱碳信用)計入該目標的10%。

歐盟的排放量僅次於中國、美國和印度，是最致力於氣候行動的主要污染國，目前與1990年水準相較，已實現減排37%。

然而，在達成階段性目標之後，歐盟近來的政治格局向右傾，氣候問題讓位給國防和競爭力。部分成員國擔心，歐洲經濟的綠色轉型會損害經濟成長。

在連夜的談判上，歐盟輪值主席國丹麥力促持懷疑態度的成員國支持提議目標，尤其是義大利。歐盟需要獲得多數成員國的支持，才能實現歐盟執委會所設定的2040年氣候目標。

歐盟部長們也需要就2035年減排目標，即「國家自主貢獻」(Nationally Determined Contributions，NDC)氣候行動計畫達成一致。歐盟成員國也連夜針對該目標進行談判，同意將此減排目標設定在66.25%至72.5%之間。

為爭取持懷疑立場的成員國支持，4日的談判納入一系列「彈性」作法，其中包括允許各國將購買來，用於資助歐洲以外減排計畫的碳權，納入本國的減排目標計算。

此外，歐盟各國也做出了重大讓步，同意每2年重新評估2040年的總體目標。

環境組織指責各國透過尋求一系列漏洞，來破壞歐盟應對氣候變遷的雄心。

但一位歐盟外交官為布魯塞爾的妥協方案辯護。他表示，儘管該方案「並不完美，但在這個混亂、糟糕的世界裡，我們正努力實現一些有益的目標。」(編輯：宋皖媛)