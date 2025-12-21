讓歹徒無所遁形！美、日造公共空間 設計融入「防禦」概念

公共空間融入「防禦空間」的概念，能預防犯罪發生。（圖／Shutterstock達志影像）

北捷商圈發生隨機攻擊事件，讓不少人對外出感到害怕。其實在美國和日本，公共空間的設計，會融入一種名叫「防禦空間」的概念。簡單來說，就是要讓攻擊者，自然而然地卻步、不敢做壞事。具體能怎麼做？一起來看這則報導。

公共空間設計如同隱形防護罩，能有效預防犯罪行為。除了傳統的門鎖和照明外，現代公共空間規劃已融入環境設計預防犯罪（CPTED）理念，透過元素自然阻止不法行為。這種源自1970年代「防禦空間理論」的概念，利用空間設計減少犯罪機會，包括增加自然監視、營造熱鬧氛圍、維持環境整潔及減少隱蔽處，使攻擊者卻步，有效降低民眾在公共場所成為犯罪受害者的風險。

在家中，大家可以透過鎖好大門、維持住家周圍照明來保護自己免受不法分子侵害。然而，在外出時，許多公共空間已經在設計上考慮到安全因素，自然而然地阻止壞人作惡。美國產業安全學會解釋CPTED（環境設計預防犯罪）方法，正是利用建築設施管理和城市規劃元素，根據設施的外觀和感覺來阻止犯罪行為。

這種方法的目標是降低在設施中有人成為犯罪受害者的可能性，同時減少設施對攻擊者的吸引力。具體作法多元，例如在美國部分公共空間周圍允許餐車進駐，營造熱鬧氛圍，消除治安死角。定期清除大樓外牆的塗鴉和垃圾也有助於防範犯罪。此外，修剪樹叢可減少犯罪者的躲藏空間，讓他們感受到自然被監視的壓力，而採用透明玻璃的大樓設計也能達到相同效果。

美國犯罪預防研究所強調，良好的建築設計應讓建築物內的人能夠清楚看到誰在接近建築物、進入建築物或穿過建築物。這項理論最早於1970年代由美國建築師紐曼提出，稱為「防禦空間理論」。當時雖未獲廣泛支持，但隨著美國攻擊案件增加，單靠增設監視器和增派人力駐守的成本過高，這一概念才逐漸被廣泛採用。

美國犯罪預防研究所表示，CPTED在新設施的規劃設計初期引入時最為有效，但在翻新項目中同樣能發揮作用。雖然防禦空間概念無法完全防止攻擊事件，但它確實如同公共空間的隱形防護罩，在無形中保護著大家的安全。

