讓殺人少年孝順死者父母？新北割頸案判決惹議 高院急發聲：沒要家屬接受

前（2023）年發生於新北市的校園割頸案受到社會高度關注，就讀國三的郭姓少年為替林姓乾妹出氣，竟持彈簧刀刺殺同校楊姓國三生，案件經過近2年的審理，高院（台灣高等法院）二審加重對郭男、林女的刑度，分別判處12年、11年有期徒刑。楊父不滿表示，曾有法官當庭詢問「讓兇嫌孝順被害人父母」，對此高院則於26日緊急發聲。

針對「讓兇嫌孝順被害人父母」爭議，高院26日深夜聲明指出，郭姓兇嫌之辯護人曾於準備程序中，提出「修復式司法」的聲請，因此才向被害人家長說明修復式司法的意義。

高院表示，「修復式司法」必須以雙方的理解與同意為前提，且被告（郭姓兇嫌）亦須真誠提出可以做到的方案，於是法官便以「孝順被害人家長」為例，詢問被害人家長有無接受各種形式補償的可能性。高院強調，經法官詢問、被害人家長當場拒絕後，法官並未強迫要求接受此方案，即諭知本案修復式司法暫不處理。

