讓每項建設落地有感 新北行動治理前進泰山林口

《圖說》侯友宜市長表示泰山隨著軌道建設，未來將成為發展的中心點，右為泰山區長林俊宏。〈民政局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市行動治理座談會今（23）日上午分別前往泰山及林口區，市長侯友宜率領市府團隊與泰山區17位里長面對面座談，聽取地方意見，與里長們作夥打拼。此外，侯友宜表示，林口區近年人口增長迅速，已成為最宜居的城市指標。

在泰山座談會時，侯友宜表示，隨著「泰板輕軌」與「五泰輕軌」的規劃，泰山將成為週邊新的交通中心點。在環境與教育方面，市府持續推動大窠坑溪水環境改善、貴子坑溪公園建設，以及國泰國小遷校溫仔圳計畫，投入大量資源旨在為下一代打造宜居的安居樂業環境。

​他提到，儘管新北市的人均統籌分配稅款仍屬全國最低，但市府堅持「靠自己」並將預算優先投入基層。今年泰山區公所預算特別增加6500萬元，要求務必滿足地方基礎建設需求。同時，要與在場多位里長共同打拚十六載，泰山里長的和諧與同心，是推動地方建設最重要的力量。

《圖說》市府團隊與泰山區里長及貴賓合影，前排右五民政局長林耀長。〈民政局提供〉

針對地方關心的義學市民活動中心重建工程也已取得使照，目前進行內裝中，與泰山市場空調汰換工程、消防分隊廳舍以及貴和安居社會住宅第一期工程等皆將於今年陸續完工。另持續推動大窠溪生態整治、貴子坑溪河川環境整治、污水下水道接管、義學國中多功能體育館暨共構地下停車場興建工程等，泰山國民運動中心內部裝修預計2月份完工，提升居住品質，打造泰山成為交通便利、生活機能完善的現代城市。

會議中里長建議泰林路及明志路兩側人行道重新施作，以維行人安全及市容觀瞻，工務局表示，將先針對泰林路二段（中港西路至明志路一段）辦理改善，預計今年提出基本設計，並於今、明二年分段進行工程。

《圖說》地政局副局長徐鳳儀會中回應溫仔圳規劃。〈民政局提供〉

另里長建議延長大窠坑溪水環境生態營造工程至新五路一案，水利局已先完成大窠坑溪大窠橋下游左岸護岸改建工程，有關環境營造工程第3期設計及監造技術服務契約並已決標，將以自籌經費及爭取中央經費同步辦理。

民政局長林耀長說明，泰山區從108年至114年，總提案數達87案，解除列管83案，在執行率上達95%，市府團隊持續傾聽地方聲音，讓每一項建設都真正落地、有感。

《圖說》林口區里長與市府團隊及貴賓們合影。〈民政局提供〉

​接著市府團隊前往林口區公所展開行動治理座談時，侯友宜表示為因應地方需求，市府今年特別增編 8,000 多萬元預算，投入林口的基礎建設與社會福利。他特別要求公所團隊展現效率，提前啟動發包作業，務必讓建設如期到位。

​針對發展現況，侯友宜指出，從林口運動中心設置特色射擊場，到中央與地方合作推動的日照中心與社會住宅，市府正全力落實全齡照顧。此外，針對居民期盼的市民活動中心，也承諾會積極盤點空間、加速選址，滿足在地活動空間的需求。里鄰編組也將在今年7月進行調整，林口將新增4里，優化里長服務效能。

《圖說》教育局長張明文回應里長提案。〈民政局提供〉

至於林口 Outlet 及康橋、美國學校等周邊區域的交通壅塞問題，侯友宜於會中做出具體指示，要求市府團隊共同處理。首先，要求城鄉局針對西林里特定路段進行開發檢討，透過都市規劃手段尋求減緩壅塞的空間；同時請教育局與校方溝通，從源頭確認招生規模與接送規劃；警察局則配合加強勸導與違規取締等執法管理。

侯友宜表示，市府能同理在地居民因通勤不便所受的辛苦，目前已將該區交通納入整體規劃，未來將採滾動式檢討，積極尋求配套措施以優化林口整體的交通品質。

《圖說》民政局長林耀長回應里長提案。〈民政局提供〉

​座談會中里長關心林口常有濃霧，建議於全區設置 LED 燈路牌。對此，交通局說明，114 年已優先完成文化一路及重要聯外道路節點共 17 處路口、41 面路牌設置內照式路名標誌，後續將優先檢討文化二路及主要聯外道路逐年分期改善。

​針對里長反映樂活公園步道年久失修、路面龜裂凹陷等問題，林口區公所回應，已針對路基掏空、步道、涼亭及遊具設施損壞部分進行盤點，將盡速向市府提報計畫爭取經費修繕。

《圖說》農業局長諶錫輝回應里長提案。〈民政局提供〉

侯友宜對此指示，林口公園綠地廣闊且使用率極高，是市民每日運動的重要場所，相關單位包含農業局、城鄉局應跨局處通力合作，務必將步道環境整理得更加完善、安全，提升居民的生活品質。

​他肯定在地里長與議員的付出，特別提及有里長服務高達 8 屆，將一生奉獻給國家。他強調，地方團隊皆是實事求是、認真「作代誌」，市府將持續作為後盾，共同應對林口的快速變化。

《圖說》西林里長王國華反映里內校車交通壅塞問題。〈民政局提供〉

​民政局長林耀長指出，自 108 年至 114 年行動治理，林口區提案共計 91 案，已解列 73 件，執行率達 80%。今日會中未及提出的案件，里長們會後仍可提供建議，市府團隊也會聆聽及回應，持續為市民服務。