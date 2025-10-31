讓每一枚零錢都有力量！萊爾富助紅心字會「守護弱勢兒童」 號召全民「一塊」發現愛

▲（中間為）紅心字會秘書長李顯文、萊爾富行銷企劃本部劉嘉銓處長、GENBLUE幻藍小熊一起化身愛心接力大使

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】 有愛心的萊爾富長期致力成為「善意的連結者」，將日常消費化為推動公益的力量。今年秋季，萊爾富攜手紅心字會與聯合勸募，共同推動「Hi-Life一塊，發現愛」、「愛要即食弱勢餐食服務計畫」兩大公益行動，即日起至 2026 年 1 月 6 日，邀請全民透過全台1,800 間萊爾富門市，捐出發票或零錢，讓每一筆消費都成為支持弱勢族群的溫暖力量。

▲人氣女團GENBLUE 幻藍小熊擔任紅心字會公益大使，發起「Hi-Life一塊，發現愛」公益活動。

廣告 廣告

紅心字會再度攜手萊爾富，並邀請人氣女團GENBLUE 幻藍小熊擔任公益大使，推出「Hi-Life一塊，發現愛」公益活動。活動號召全台民眾捐出零錢，支持弱勢家庭兒童的就學、就醫與居住等基本生活需求，以年輕活力帶動更多人參與愛心行列。萊爾富表示，自 2014 年起與紅心字會合作以來，已累積募集超過 900 萬元善款，協助全台弱勢家庭。此次活動延續「讓愛從日常開始」的理念，讓每一份愛都能轉化為守護社會的正能量。GENBLUE幻藍小熊成員許媛媛說，知道紅心字會長久以來都有持續給予很多人們，不管是身體還是心理、生活上的幫助，處處可見紅心字會溫暖的足跡，使黑暗化為一道鼓舞人心的光！盡自己小小的力量，就能集結成大力量。

▲GENBLUE幻藍小熊把愛傳下去！小錢匯聚大力量。

紅心字會秘書長李顯文、萊爾富行銷企劃本部劉嘉銓處長也與GENBLUE幻藍小熊一起化身愛心接力大使，透過愛心接力的行動，將弱勢兒童面對困境時所需的協助「三餐餐食」、「教育學習」、「生活扶助」、「醫療照護」、「安全居住」、「心理諮商」成為實際的照顧及幫助，預防不幸事件再發生。即將於11月8日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會的GENBLUE幻藍小熊也預告將帶著這一年來走過全世界舞台的足跡，與所有「餅乾」們再次相遇。

萊爾富強調，公益的力量來自每一位民眾的溫暖匯聚。未來，萊爾富將持續發揮平台影響力，鼓勵民眾透過全台 1,800 間門市隨手捐發票或零錢，讓日常消費成為推動社會改變的正向能量。（照片提供／紅心字會）