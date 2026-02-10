讓民眾安心過好年 宜警啟動「蘭城靖安」專案 強力打擊各類反罪

▲陳金城局長親至各分局勤前教育。

【記者 林明益／宜蘭 報導】為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，2月9日晚間展開，宜蘭縣政府警察局為執行「加強重要節日安全維護工作」，壓制突發暴力犯罪事件發生，確保農曆春節期間治安穩定，特別提前於2月6日起即展開為期8日之「蘭城靖安」專案，除加強打擊「黑、金、槍、毒、詐、賭」等各類犯罪，並針對易滋事場所及治安熱點，全面規劃臨檢與路檢勤務，以確保宜蘭地區治安平穩，維護社會安寧。

▲縣警局長陳金城由刑警大隊長陳人嘉陪同(右2人)到各分局視察「蘭城靖安」專案 勤務留影。

115年度「加強重要節日安全維護工作」開始之第一天，宜蘭縣政府警察局局長陳金城亦親自主持於夜間執行之「擴大臨檢」專案勤務，該次勤務共計出動130名警力，分區針對縣內易生危害及治安要點處所，以優勢警力執行閉鎖式掃蕩，輔以地毯式臨檢盤查，以期有效遏止犯罪，穩定農曆春節期間治安。

▲各分局動員加強「蘭城靖安」專案勤務。

統計宜蘭縣政府警察局今（115）年打擊各項犯罪之成果，自1月1日起至2月9日止，共偵破詐欺集團2件30人（其中車手9人，合計查扣不法金流5,254萬2,685元），緝毒59件59人(合計查扣第一級毒品20公克、第二級毒品188公克、第三級毒品257公克)、掃蕩幫派2件23人、查捕逃犯137人、查獲竊盜案168件168人、重利案2件6人、及偵破非制式槍枝1支等證物，掃蕩成果豐碩。

▲警方展示查獲的毒品。

宜蘭縣政府警察局局長陳金城特別強調，防制突發暴力事件及維護年節治安為當前重點工作，警方將強化掃蕩黑幫、槍械、毒品、詐欺犯罪等查緝作為，並透過「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」策略，輔以「第三方警政」行政干預措施，防制暴力案件之發生，以展現「捍衛蘭陽治安」之決心。(照片記者林明益翻攝)