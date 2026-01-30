讓民眾春節安心用水台水六區處研擬供水因應計畫

農曆春節腳步近，家戶陸續展開居家環境清潔工作，台水第六區處表示，已預先研擬春節供水因應計畫，搭配供水監測平台即時調控水量水壓，全力確保春節穩定供水。

台水六區處指出，目前曾文－烏山頭水庫聯合運用有效蓄水量約三點九億立方公尺，南化水庫約五千萬立方公尺；配合水利署水源調度政策，將由高雄北送跨區支援臺南水量，延長水庫供水時期，維持大臺南地區穩定供水，也請民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限之水資源。

台水六區處也強調春節期間台水服務不打烊，用水問題或通報修漏水及查詢各項用水業務可撥打一九一零免費服務專線，廿四小時有專人服務；區處亦訂定春節假期供水因應計畫，排定人力進行供水操作調度及緊急應變，預計出勤三四四人次，確保春節期間穩定供水；也提醒民眾如欲繳交水費，除可在統一、全家、OK、萊爾富等大型便利超商繳費外，也可利用智慧型手機掃描條碼，不出門在家就可隨時刷卡繳水費。