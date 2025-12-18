讓汙泥變黑金 混入牛糞培育新芽

馬太鞍溪堰塞湖溢流時，產生了大量的淤土，這些看起來沒用的泥，其實還有第二次生命。東華大學和當地受災的養牛場一起動起來，用循環農業的概念做實驗，試著把災後的淤泥變回真正能用的沃土。團隊先分析這些淤泥的成分，發現它很黏、很悶、沒什麼孔隙，也幾乎沒有養分，植物根本長不了。不過，只要加入煮熟的牛糞，再加上用漂流木做出的生物炭，土壤立刻就不一樣了。生物炭能增加通氣、保水，牛糞讓土壤有營養，整個土的結構都被改善了，完全符合「廢物再利用」的永續精神。農民試種的結果很驚喜：攪拌好的土變得又鬆又透氣，種葉菜幾乎整個生長期都不用再追肥。煮熟的牛糞也不再臭，裡面的草籽被煮掉，不會再亂長雜草，大大省下農民的時間和力氣。原本被當成災後垃圾的淤泥，現在重新活了過來，能再一次滋養土地、長出作物。這場「廢土變沃土」的魔法，就在災區真實上演。

突如其來的洪水，將好幾噸重的貨櫃沖走，養牛場水位急速上升，牛群們飽受驚嚇，差點就要被滅頂。9月23號的監視器畫面，紀錄馬太鞍溪堰塞湖溢流的真實情況，畫面讓人怵目驚心。

伊佐牛牧場業主 林明技：「它那個水來，一下子(就淹到)就像我們人，站著這樣胸口(的高度)，一下子來的高度 就是胸口，它不是慢慢來，它如果是慢慢來的話，就不會那麼嚴重。」

洪水帶來大量的淤土及漂流木，不但難以清理，也無法直接利用。為此，東華大學啟動了沙盒試驗，讓廢料，重新發光。

東華大學能源科技中心主任 白益豪：「這些廢土其實大部分，都是屬於無機質，不利於農業的種植，通常(耕作)就要在上面，再鋪一層有機質，有機質其實去購買 是滿貴的，如果我們可以結合在地，其他農業剩餘資材的資源，將有助於幫助更多的農友，找到一線的生機 這也是，我們最大的目標與目的。」

「需要我們前一陣子風災，(沖)下來的這些漂流木，來當作我們土壤改良的，很重要的基材。」

農場旁的造林地，許多樹木都被沖垮，師生們合力撿拾漂流木，接下來，啟動魔法開關。先把漂流木碎成小塊，再送進氣化爐，利用高溫、少氧的方式把碎木進行熱烈解與氧化還原反應，最後變成生物炭。

「掉下來那就是沼渣，味道會比較濃一點點，有味道。」

「鏟子超人」再度上線！這回不是去挖淤泥，而是跳進牛糞堆肥的世界，把一鏟一鏟的原料翻起來，送進大鍋裡好好煮一煮、讓它熟成變肥料。

東華大學能源科技中心主任 白益豪：「煮熟的牛糞，其實是沒有味道的，通常我們會透過味道分析儀，去做一個檢測。」

傳統牛糞堆肥製作，不但耗時，還會孳生蚊蠅產生惡臭，造成環境汙染，煮熟的牛糞不但能消臭，還能將被牛吃下的種子煮熟，耕作時不會長出雜草，自然不必噴灑農藥。淤土厚得像一塊沒呼吸的磚，不但毫無養分，植物根系一鑽下去就卡關。添加了煮熟的牛糞，不但可以補充氮、磷、鉀等植物生長所需的營養素，牛糞裡也包含大量的植物纖維，與生物炭混合以後，可以讓硬梆梆的土變得更鬆軟，是改良土壤結構的關鍵。

「撥開就可以了，這土很鬆。」

加工後的淤土真的能變成沃土嗎？田裡的蔬菜用敏感的身軀給出答案。

不彎腰農場業主 陳維勵：「肥力非常地夠 像我們，在種的這些葉菜類 萵苣類，它大概整個生長周期，是一個月 這一整個月，其實原則上，都不用再補充肥料了。」

把教室拉到災區，在這場把災後廢棄物重新翻轉的實驗裡，體驗環境教育。

東華大學學生 吳淨海：「原本的廢物 ，經過後續的加工 老師的專業 ，跟很多團隊的協助，就可以再生 讓這個土，再重新孕育生命，從災害的廢棄物變成，再次可以創造生命，灌溉農業的東西，我覺得是很好的事情。」

東華大學學生 魏駿宇：「原本認為已經是，可以直接丟棄的垃圾，變成所謂可以，再利用的有機(的產物)，做到可以再循環的一個過程，不會浪費我們的資源。」

這場跨領域合作不只救回土地，也培養出願意為環境出力的下一代。讓破壞的力量，轉化為重新出發的希望。

