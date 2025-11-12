讓沈伯洋戰北市？她遞請願表：請賴主席「順應民意」

2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，引發外界熱議。對此，國民黨前發言人楊智伃也上傳一張有自己簽名的請願表，希望賴清德「順應民意」、讓沈伯洋代表民進黨出戰台北市長選舉。

曹興誠表示，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈的後盾，同時向世界展示台灣人維護主權和自由的決心。沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。

楊智伃今天在臉書發文，上傳一張呼籲賴清德徵召沈伯洋參選台北市長的請願表，並且寫道，期盼賴能順應民意，推出作為民進黨最強候選人的沈伯洋，「台北需要你！加入請願、讓願望成真」。

而該份請願表中寫道，在此向民進黨賴清德主席請願：請賴主席明鑑，用人唯才，一定要讓青鳥尊者、抗共先知、防災哲學家、資安天眼、針孔天才、瑰寶級候選人，最懂老共的男人、民進黨認知作戰大將軍沈伯洋委員披上民進黨戰袍，出戰台北市市長選舉。唯有集智勇於一身的沈委員，才是綠營能絕處逢生的關鍵人物。

