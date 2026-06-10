讓消費者看見生產者故事 全聯首度啟動小農造星計畫

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（中央社記者何秀玲台北10日電）超市龍頭全聯表示，今年首度啟動「小農造星計畫」，邀請14名小農走上時尚伸展台，希望透過話題人物與產地故事，提高消費者對小農品牌的認識。

全聯指出，隨著店鋪持續擴點，有望擴大契作面積並帶動小農直採，今年業績朝新台幣20億元目標邁進。

全聯今天舉辦「全聯小農時尚伸展台」活動，攜手時尚雜誌GQ Taiwan及設計師江奕勳，邀請來自全台各地的14名小農親自登台，希望透過時尚展演翻轉外界對農民的刻板印象。

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全聯協理劉鴻徵表示，過去社會普遍認為農民工作辛苦，不過許多合作小農都曾在都市工作，之後選擇返鄉務農；全聯小農直採採取自產自銷模式，由農友自行決定商品規格、包裝與售價，全聯僅收取平台管理費；若商品銷售不如預期，也會即時回饋銷售狀況，協助農友調整供貨規劃。

他說，透過直接面向消費市場，不少小農對自身產品更具信心，消費者對小農商品的接受度也持續提升。此次結合時尚概念，希望讓消費者不只看到農產品，也能認識農民個人特色與背後故事。

劉鴻徵指出，與全聯歷年合作小農人數超過400名，穩定合作小農約160名，這次從合作農友中挑選14人參與活動，其中包括近期因芭樂商品在網路引發話題的屏東枋山農友楊忠憲。

他表示，目前除了在門市展示農民照片外，消費者也可掃描QR code，進一步了解農民背景、種植理念及產地資訊，強化與產地連結，在門市也能營造如同傳統市場與農民直接互動的採購體驗。

全聯表示，小農直採專區自2015年導入以來，已成為生鮮經營的重要一環。根據統計，2025年小農直採業績已突破16億元，較4年前成長逾2倍；契作面積也由2023年393公頃增加至2025年的535公頃，成長約36%。

截至今年5月底，全聯已有706家門市設置小農直採專區，較2024年成長近15%，預估今年底可達750家，約占全聯門市總數近2/3。劉鴻徵表示，隨著專區持續擴大，契作面積仍有進一步增加空間，可望帶動小農直採業績朝20億元目標邁進。（編輯：林淑媛）1150610