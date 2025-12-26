讓溫飽成為安心的起點 頂新和德文教基金會「食公益」陪伴弱勢不缺席

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會「食食刻刻與愛同行」食公益捐助計畫至今協助超過65家次的社福團體維運，累積挹注經費支持超過3,500萬，總受惠人數達近380萬人次，今年第11屆「食公益」捐助計畫共有 10 家公益團體獲選，申請類型包含職場培力、弱勢送餐、廚房設備更新及兒少廚藝培訓。基金會在創辦人魏應充先生的支持下，除了提供經費，也提供行銷資源和業師輔導資源協助，未來盼成為社福團體的自立加速器，從照顧者轉變為賦能者，陪伴公益團體朝自立目標邁進。

頂新和德文教基金會「食公益」計畫支持偏鄉兒少廚藝培訓，孩子們在實作過程中學習食材處理與烹調，從餐桌教育中累積成長力量，讓安心的一餐成為穩定生活的後盾。（圖／頂新和德文教基金會提供）

其中，中華愛悅公益慈善發展協會理事長馮吉湘和夏月琴老師投入台東偏鄉教育將近10年，曾見過孩子因家中沒有食物吃而以蝸牛果腹而心疼不已，也曾陪伴遭遇家暴的孩童走過陰暗歲月，所以在2014年「莿桐書屋」面臨營運危機時，夫妻倆毅然接下書屋的重擔，即使初期面臨營運危機，仍堅持每週六天開班，並提供熱騰騰的晚餐，對這41位弱勢家庭的孩子來說，書屋是課後輔導的地方，更是他們的第二個家。頂新和德文教基金會透過「食公益」計畫的支持，協助書屋減輕餐食經費的壓力，讓這份來自廚房的愛能持續飄香，確保孩子們在成長過程中，能有一頓安穩、營養的晚餐。

食公益捐助計畫服務涵蓋餐食支持與多元培力，串連文化學習與陪伴行動，讓孩子在被照顧的同時，也能在團體活動中找回歸屬感與未來希望。（圖／頂新和德文教基金會提供）

首次獲選的還包含台南市樂扶社會福利基金會，幫助台南、高雄地區6歲以上、18歲以下，共計190名弱勢孩童愛心早餐服務，不僅於學期間，假日與寒、暑假皆能有早餐食用，以維持孩童的學習體力。此外，中華長照協會的「關懷獨居長者照護計劃」提供新北地區弱勢獨老餐食溫飽，傳遞愛與溫暖。

在「食食刻刻與愛同行」食公益捐助計畫支持下，獲助單位透過廚藝培訓，陪伴弱勢孩子學習料理與生活技能，讓一頓餐食不只是溫飽，更成為建立自信與培力的重要起點。（圖／頂新和德文教基金會提供）

多次獲選的善慧恩社會慈善基金會，則提出創新整合的「逆境青少年夢想出發計畫」結合證照訓練、助教制度、偏鄉教育與公益送愛等多元策略，透過實作歷練，提升青少年就業銜接力與自我效能。其他獲選的還有南投縣中寮鄉龍眼林福利協會、花蓮縣老人暨家庭關懷協會、彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會、彰化縣私立基督教喜樂保育院、台灣愛希望兒童關懷發展協會。

