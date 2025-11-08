「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會 首次雲林麥寮開唱
由蔡衍明愛心基金會主辦的「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，8日在雲林縣麥寮鄉社教園區宴會廳熱鬧登場，今年是第6年到雲林開唱，也是首次到麥寮鄉演出，藝人們共襄盛舉，吸引近500名長輩到場同樂，基金會主任周哲仁表示很感謝藝人們共襄盛舉，用歌聲為阿公阿嬤們帶來歡聲笑語。
演唱會由藝人馬妞主持，歌手邱芸子、黃鳳儀、高佳群、董育君、小辣椒獻唱，麥寮鄉長許忠富、周哲仁等人出席與會，吸引近500名民眾前來，還有不少人是從其他鄉鎮特地趕來，為自己喜愛的歌手加油打氣，大家聽著熟悉的老歌、美妙的音樂，陶醉在美好的回憶中。
許忠富表示，社教園區宴會廳啟用後，首次舉辦演唱會，很高興與旺旺集團合作舉辦公益演唱會，他代表公所感謝蔡衍明愛心基金會以及所有前來演出的藝人歌手，此次演出很精彩，大家一定要從頭坐到尾，展現麥寮人的熱情。
周哲仁說，他代表旺旺集團蔡衍明董事長來到麥寮，從高鐵站搭計程車前來途中，感到地方非常進步，以往北部人印象中麥寮是鄉下地方，現在有星巴克、路易莎，未來還有麥當勞，麥寮在許鄉長的帶領下非常進步。
周哲仁提到，蔡董事長非常重視孝親，旺旺集團成立基金會後，這幾十年來一直舉辦公益活動推廣孝道，每個人從小在家孝順父母、尊重長輩，長大後就學、工作，只有空就做社會服務，如此台灣就會和諧。
周哲仁指出，這些年來非常感謝藝人們參興公益活動，他們都是義務演出，沒有拿演出費，利用工作之餘，用歌聲帶給大家快樂、歡喜，這種服務大眾的精神，大家一定要用最熱烈的掌聲給他們鼓勵。
