讓爺奶成為心中的寶 歌聲暖心

「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會15日在彰化縣芳苑鄉文化活動中心登場，彰化縣副縣長洪榮章（前排右起）、芳苑鄉長林保玲等來賓及鄉親聽得如癡如醉。（陳淑娥攝）

蔡衍明愛心基金會15日在彰化縣芳苑鄉舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，多名資深藝人樂當一日志工，與近500名長輩同歡。彰化縣副縣長洪榮章、芳苑鄉長林保玲、鄉代會主席陳禮模專程到場聆聽，度過一個歡樂的周末下午。

「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會昨在芳苑鄉文化活動中心登場，主持人林秀芳率先開嗓熱情高歌〈一代女皇〉，實力唱腔炒熱全場氣氛。接著由邱芸子演唱〈情難斷夢抹醒〉、〈情來斷〉與〈藝界人生〉等經典曲目；蘇霈接力演唱〈甜蜜蜜〉、〈相思雨〉與〈春夏秋冬〉。

馮偉傑則帶來〈人生起伏如潮水〉、〈今仔日〉與〈在心裡從此永遠有個你（雨水我問你）〉；藍如潔獻唱〈港都夜雨〉、〈哈囉組曲〉與〈空笑夢〉；小辣椒壓軸唱出〈再會吧！心上人〉、〈願望〉與〈站在高崗上〉，活動在如雷掌聲中圓滿落幕。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，基金會常到各地舉辦活動，「讓爺奶成為心中的寶」首次在芳苑鄉開唱，從副縣長、鄉長、鄉代會主席、村長到熱情的民眾，每一個人都來聆聽，讓他看到地方的團結。

周哲仁提到，基金會10多年來推廣兩大理念，一是孝順敬老，二是推廣志願服務。此次參與演出的藝人都是一日志工，期盼年輕人在家孝敬長輩、在外服務社區，讓社會更和諧，也歡迎會唱的一起唱，當成卡拉OK！

芳苑鄉長林保玲表示，看到社區鄉親熱情參加，真的很開心！副縣長洪榮章則說，感謝蔡衍明愛心基金會在彰化各處舉辦非常多的公益活動，希望大家度過一個愉快的周末。

「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會吸引近500人共襄盛舉，藝人們熱情走入觀眾席與大家握手、合影，展現十足親和力，活動雖僅短短1個半小時，透過主辦單位的精彩安排，讓鄉親都非常滿意。