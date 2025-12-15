讓牙齒的壽命延長至100歲！教你延長牙齒壽命8大關鍵注意面向
文／景點+ 張盈盈整理
當我們談論健康老化時，往往關注的是心臟、關節或記憶力，卻很少有人真正把目光放在「牙齒」上。然而，牙齒的狀態，往往決定了一個人能否吃得好、活得久。事實上，多數人並非因為年紀大而失去牙齒，而是長年累積的錯誤使用與忽略保養所致。想讓牙齒陪你走到100歲，其實關鍵不在昂貴治療，而是日常中幾個容易被忽略的習慣與觀念，現在就教你8個關鍵面向的提醒與做法，幫助你延長牙齒壽命邁向100歲！
圖 / FREEPIC，以下同
1.喝冷飲的時候會覺得很酸痛－正視敏感性牙齒
如果在喝冷飲、吃冰的食物的時候，牙齒會很酸痛的話，有可能罹患了牙膏廣告常提到的敏感性牙齒。
所謂的敏感性牙齒是在牙齒接觸到忽冷忽熱的刺激或是牙膏時，覺得酸痛的症狀。一般認為，太用力刷牙齒、磨牙或是食物、飲料的酸性物質都會讓牙齒變得脆弱，但是到目前為止，還沒完全了解牙齒為什麼會痛，所以也沒有能從根本解決問題的方法，只能透過治療緩解疼痛而已。
敏感性牙齒很常被誤認為蛀牙，但其實敏感性牙齒的症狀每天都不一樣，而且時有時無。如果常常咬緊牙齦，或是很常用力刷牙，牙齒的疼痛通常比較分散，反觀蛀牙的疼痛通常都是相同的症狀，不會像是波浪一般，有時痛，有時不痛。
敏感性牙齒若是持續惡化，有可能會連刷牙都沒辦法，也有可能變成蛀牙或是牙齒病，所以若出現敏感性牙齒的症狀，還是盡早就醫比較好。
2.解決咬合問題
吃仙貝這類硬物時習慣用單邊的牙齒咬，且不容易嚼爛硬物，這種情況通常是「咬合」的問題。所謂的咬合是指上下排牙齒接觸的狀態。咬合能拿到一百分滿分的人非常少，但其實咬合的情況會對身體造成深刻的影響。而且大部分的人或多或少都有牙齒或身體方面的問題。咬合也可能造成肩膀酸痛、頭痛、重聽這類問題，甚至有可能會造成更嚴重的症狀。
比方說，單邊咀嚼的人有可能在經過治療之後，出現難以咀嚼的部位，此時若是不予理會，五官的骨骼或是肌肉可能會變得扭曲，最後甚至會對身體造成全面的影響。第三章也會提到，不斷治療蛀牙或是其他局部治療的人，牙齒的咬合常常會以毫米（0.001mm）為單位，不斷地位移，最後對身體造成全面的影響。
可以請教牙醫有沒有牙齒咬合的問題。為了擁有完美的咬合，可製作精密模型再進行診斷。
3.處理刷牙時會流血的問題
就算牙齒不痛，但每次刷牙都會出血時，很有可能罹患了牙周病。據說絕大部分超過40歲的日本人都有牙周病的問題，牙周病也是不得不拔掉蛀牙的最大原因（37.1%）。
刷牙會流血的原因
不明1.4%
蛀牙29.2%
牙周病37.1%
破損17.8%
阻生齒5.0%
矯正1.9%
其他7.6%
如果不斷出血，最好去牙醫診所檢查。牙周病是齒垢、牙結石（54頁）所造成的，牙結石只能去牙醫診所才能去除，而且不好好刷牙的話，又會復發。
所以「接受牙醫的專業治療以及自我保養」是治療牙周病不可或缺的部分。牙周病除了會讓齒牙動搖，不利咀嚼之外，還會造成動脈硬化、糖尿病、類風濕性關節炎、腎臟疾病、骨質疏鬆症這類「全身性疾病」。要在人生一百年的時代延長牙齒的壽命，讓牙齒更耐用，對付牙周病可說是最重要的課題，「醫師與牙醫的合作」也將越來越重要。
容易形成牙周病的位置、治療方式以及與全身的關係都將在第2章詳述，如果很在意自己有沒有牙周病的問題，請務必閱讀第2章的內容。不過，就算沒有牙周病，太用力刷牙還是會出血，越是想把牙齒刷乾淨的人，越容易因為刷到牙齦而造成牙齦出血，不過這個問題只要輕輕刷牙就能解決。
4.每次刷牙都不到5分鐘
有些人一天只刷牙一次，卻完全沒有蛀牙，有些人一吃完飯就刷牙，卻還是有蛀牙。蛀牙或牙周病與生活習慣有關，也與遺傳基因有關，但也有可能是以為自己刷牙刷得很乾淨，但其實沒刷乾淨，或者是刷牙的時間太短。我建議所有人「每天至少刷牙5分鐘」。
可以的話，建議大家每次刷牙至少刷5分鐘，但每天很忙碌的人，可能很難做到這點，所以至少在每天睡覺之前的那次刷牙多花一點時間，因為睡覺的時候，與免疫有關的唾液會減少，細菌會因此增加，蛀牙與牙周病上門的風險也會跟著變高。
一般來說，恆齒應有32顆，其中包含了4顆智齒，不過智齒有時候不會長出來，有時候會刻意拔掉，所以多數人的牙齒都介於28～32顆之間。如果每顆牙齒的「表面」與「裡面」都各花5秒刷牙，總計需要280～320秒，如果能進一步仔細刷那些很難刷乾淨的臼齒，才算是「理想的刷牙」。
5.牙膏的選擇也很重要
不使用牙膏ＶＳ長年使用同一種牙膏，你是哪一種呢？你有注意過自己使用的牙膏（或是潔牙粉）嗎？應該有不少人長年使用同一種牙膏，或只是因為電視廣告而使用了不太了解的牙膏，應該也有人在刷牙的時候不使用牙膏對吧？
牙膏的種類非常多種，有的可預防蛀牙或牙周病，有的則有牙齒美白效果，特性各有不同。
最近含有氟化物的牙膏特別受歡迎。最很常聽到說法是「氟與氟化物是不同的物質」。氟是劇毒，但氟化物是非常穩定，而且無害的物質，所以大家比較常聽到的可能是「含氟」牙膏，但本書會改稱為含有氟化物的牙膏。
氟化物能有效預防蛀牙這件事已經得到科學實證，在全世界已經成為常識，但還有許多人不知道氟化物的效果。雖然大部分的牙膏都含有氟化物，但在購買牙膏的時候，最好了解一些氟化物的含量，選擇氟化物達到國家標準上限的種類。
另外要注意的是，小孩子最好不要使用氟化物含量過高的牙膏。如果不知道該選擇哪種牙膏，選擇適合口腔環境的牙膏當然能照顧口腔健康，也能更有效率地刷牙。
6.善用牙線、牙間刷等工具
如果不會使用牙線、牙間刷這類牙刷之外的工具，或是根本不知道有這些工具，牙齒就刷得不夠乾淨。多數人的恆齒都在28～32顆之間，不過大家可知道，牙齒與牙齒之間的面積，約佔「整顆牙齒」的一半呢？
牙齒的表面積（不含咬合面）約有五成是牙間。保養這些看不見的地方也非常重要。蛀牙與牙周病很容易在「牙間」發生，所以牙間的保養也非常重要。牙刷很難刷到這個部分，所以要使用牙間刷或牙線刷乾淨。
牙間刷與牙線的效果不同，建議大家去牙醫上一堂衛教課。有些人的牙齒縫隙不一樣，所以有可能因為使用牙間刷或牙線而導致牙齦受傷。
有人告訴我牙線與牙間刷很難用，我建議這些人使用能電動噴水，洗淨牙間的「空氣動能牙線機」。這種牙線機能利用水壓洗掉牙間的齒垢，而且不會傷到牙齦。每當我推薦因為中風，導致手部有一些後遺症的患者使用，這些患者都非常開心。
除了上述的患者之外，想將臼齒刷乾淨，卻因為牙齒的排列而刷不乾淨的人，或是不想花太多時間刷牙的人，也很適合使用這類牙線機。
雖然「空氣動能牙線機」的要價不斐，但從「手動」利用牙線、牙間刷刷牙的時間、麻煩程度，以及定期購買牙線、牙間刷的成本，或是害牙齦受傷的風險來看，「空氣動能牙線機」的確是值得購入的工具。
7.小心具有酸蝕性的碳酸飲料
你是否每週喝5次可樂或無糖的碳酸飲料呢？牙齒會被「酸性」物質溶解。「蛀牙」就是牙齒被蛀牙菌分泌的酸性物質溶化的疾病，而牙齒因為酸性的食物或飲料溶化的現象稱為「牙齒酸蝕」，而這種被酸蝕的牙齒稱為「酸蝕性牙齒」。
近年來，碳酸飲料或能量飲料變得非常普及，號稱有助健康或減重的醋類飲料也受到大眾歡迎，常喝這類飲料的人要特別注意酸蝕菌的問題。
蛀牙很常在牙溝、牙間這類髒汙容易囤積的位置發生，蛀牙菌也很常從這類位置溶化牙齒，所以範圍相當有限，但是酸蝕性牙齒是因為酸性飲料或食物造成的，所以整個口腔的牙齒都有可能因為這類飲料或食物而被酸蝕，建議大家不要太常攝取「酸性」的飲料或食物。
容易造成牙齒酸蝕的飲料是可樂、橘子汁這類軟性飲料以及醋類飲料。食物的話，則包含椪柑這類柑橘類水果或是醃漬物。
8.改掉吃零食的壞習慣
不知道有沒有人會不會在覺得有壓力、嘴癢、肚子有點餓的時候，不知不覺地將手伸向零食呢？換個心情固然重要，但為了照顧牙齒的健康，還是要請大家多注意一下這個習慣喲。
特別要請大家注意的是「一頓飯吃太久」這個習慣。當用餐的次數太多，食物就會成為口腔細菌的糧食。當口腔細菌不斷增生，齒垢就會堆積，罹患蛀牙或是牙周病的風險就會增高。
要長保牙齒健康，要盡可能縮短食物停留在口腔之中的時間，而且吃什麼也很重要。建議大家盡可能選擇含醣量較低的食物，或是蘋果、香蕉這類不易在口腔殘留的食物。
洋芋片、餅乾、甜甜圈這類黏性較高的澱粉食物很容易黏在口腔裡，也是蛀牙菌最喜歡的食物，所以要盡可能少吃，更理想的方法就是吃完零食之後就刷牙。
「記錄飲食」能有效地改掉吃零食的壞習慣，記錄食物的次數與內容，就能提醒自己戒掉零食。
