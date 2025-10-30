讓王子變「小王」、范姜彥豐變「綠帽小丑」的粿粿是誰？相戀情史一次看

娛樂中心／綜合報導

曾是啦啦隊女神的粿粿（江瑋琳）遭爆出軌前棒棒堂成員王子（邱勝翊），讓同為男星的老公范姜豐彥公開自嘲成為「綠帽小丑」，掀起網友熱烈討論。由於王子知名度是三人中最高的藝人，不少人也在問粿粿是誰？范姜彥豐又是誰？底下就讓《三立新聞網》為大家介紹。

粿粿1994年8月3日出生，原是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的成員。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿1994年8月3日出生，原是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的成員，以甜美外型與陽光笑容擄獲不少粉絲。2019年粿粿在YouTube頻道《欸熊！Action！》展現活潑個性，之後參加綜藝節目《綜藝玩很大》6週年錄影時，因被主持人吳宗憲認為長得像他高中女友，稱呼她為「鼻鼻粿粿」而爆紅。

2020年，粿粿擔任《全明星運動會》紅隊經理，展現不輸男星的幹練魅力，更於2021年推出寫真書《粿民女友》，人氣持續飆升。如今爆發出軌風波，被網友封為「福原愛二號」。

范姜彥豐出生於1992年7月28日，是台日混血男模。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐則出生於1992年7月28日，是台日混血男模。2011年參加凱渥夢幻之星選秀第五屆男模組獲得亞軍，憑著挺拔外型與深邃五官成為新生代模特代表，之後簽入凱渥旗下出道。范姜彥豐除了曾拍攝朱俐靜《My Way》、安心亞《別再撐了》、羅時豐《是不是老了》等歌曲MV，近年也在《天橋上的魔術師》、《台灣犯罪故事-生死困局》、《師大公園地下社會》等劇集尬一角演出。

帥氣程度不輸王子的范姜彥豐，也擁有好歌喉，初期2014年參加真人秀《中國好男兒》北部賽區晉級，2018年參加音樂節目《這！就是歌唱・對唱季》，成為男女候選對唱歌手之一，展現多面才華。

粿粿（左）和范姜彥豐（右）因演藝圈活動結緣。（圖／翻攝范姜彥豐IG）

至於兩人的交往，2022年范姜彥豐接受《三立新聞網》專訪時坦言，大約2020年有次跟好友王庭勻一起在活動上看到粿粿時，就覺得對方很可愛，後來默默追蹤粿粿IG但沒主動攀談，直到一年後粿粿生日，他才主動傳訊祝她生日快樂，兩人開始藉由聊天認識彼此，感情漸漸加溫，而且交往期間從沒吵過架，頂多就是坐下來溝通。

范姜彥豐也坦言，跟粿粿交往不久後他就認定粿粿「是我想要走一輩子的人」，因為剛交往那段期間他老是生病，一下子腸胃炎一下子感冒發燒，「那段時間她對我的照顧，我到現在想起來都覺得心頭暖暖的。我就是喜歡粿粿的開朗、善良、貼心，她的笑容會讓自己忘記工作疲憊，是屬於自己最柔軟避風港。」

粿粿（左）和范姜彥豐（右）2022年登記結婚，婚後不久在社群上宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

2022年初范姜彥豐求婚成功，不久後在社群上宣布懷孕喜訊。4月10日，粿粿正式宣布升格準媽媽，並選擇退出Passion Sisters專心養胎。同年8月22日，女兒「小粿醬」平安誕生，夫妻倆也常在社群分享家庭生活點滴。

如今粿粿遭控婚內出軌，粿粿反擊表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，強調自己不想以情緒對抗情緒，之後會把完整事實清楚整理給大家。

被范姜彥豐點名的小王「王子」則認了「超過朋友間的界線」，但強調這不是一段長久隱瞞的情感，自己更非預謀要勾引人妻，而是在得知粿粿協議離婚的過程中，出於心疼與關心，「從一個單純傾聽者漸漸過度關心 ，超過了朋友間應有的界線」，並公開向范姜彥豐夫妻道歉。

