讓生命有第二次機會！高醫編織STRONG網絡 化身重大外傷最強後盾

▲「STRONG 強韌網絡」成果發表會集結高屏澎衛生局、消防局與各責任醫院代表，共同回顧區域聯防歷程，展現制度韌性與協作信任。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「STRONG 強韌網絡：高屏澎重大外傷區域聯防成果發表會」12月27日盛大於高雄醫學大學附設中和紀念醫院登場，來自高屏澎地區衛生局、消防局與急救責任醫院代表齊聚一堂，衛生福利部石崇良部長更是特別南下共襄盛舉，石部長致詞時除了肯定高屏澎各級醫療機構在重大外傷照護、區域聯防與制度創新上的卓越貢獻外，也正式宣示政府將持續精進重大外傷照護政策，朝向調整並提高重大外傷相關照護項目的健保給付方向邁進，以反映實際醫療投入與風險承擔，進而強化急重難症照護體系之永續動能；他同時強調，健保資源分配應更貼近臨床第一線之努力成果，未來將參考並持續精進「外傷信任聯防」試辦指標成果，逐步推動績效導向的風險移撥機制，鼓勵責任醫院持續提升品質、強化區域合作、守護急重症病患的生命安全。

頒獎典禮上，主責醫院高醫陳芳銘副院長致詞時表示，身為聯防計畫的總教練，我們承諾會繼續打開大門、共享數據，做各位最堅實的後盾。我們不只要把病人救回來，更要讓這條由汗水與信任鋪成的綠色通道，成為守護南台灣鄉親永續的依靠。他進一步指出，高醫身為大學附設醫院與醫學中心，長期以教學、服務與研究為核心宗旨，致力於提供全人照護、培育優秀醫療人才並發展卓越醫療科技，始終秉持以病人為中心的理念，為民眾提供最適切且高品質的醫療健康照護。

根據衛福部統計，高屏地區及離島澎湖因幅員遼闊與重工業特性，事故傷害死亡率長期高於全國平均，為扭轉困境，在114年通過高屏區醫院總額風險調整移撥款的「急診重大外傷照護區域聯防品質計畫-STRONG 強韌網絡計畫（System for Trauma, Resilience, Operations, and Network Governance）」，以主責醫院為首，串聯起醫學中心與地區醫院。身為計畫主負責人暨高醫外傷及重症外科蔡鋒繼醫師指出：「我們不只共享數據，更深化『互信』。」高醫外科加護病室葉永松主任進一步說明：「當地區醫院判斷需轉診時，透過綠色通道後送醫院的外傷小組在病人抵達前便已整裝待發，這幾分鐘的差異，往往就是生與死的距離。」

活動現場最動人的一刻，莫過於三位「神祕嘉賓」—蘇先生、王小姐與廖先生的驚喜現身，他們曾徘徊於鬼門關前，如今帶著康復的笑容，親自向救命恩人致謝。61歲的蘇先生曾因罹癌意志消沉，是小孫女的笑靨讓他重燃希望。豈料一場墜樓意外，骨盆粉碎、休克命危，生命再次懸於一線，歷經氣切與8次手術，國軍高雄總醫院團隊展現韌性醫療，硬是將他從鬼門關搶回，如今奇蹟般順利康復的他，面對孫女「戒酒陪我久一點」的甜蜜通牒，只有滿滿幸福；今日他深深一鞠躬，感謝醫療團隊讓他有了再次擁抱家人的機會。而車禍導致肝肺衰竭邊緣的王小姐，以及脾臟破裂、橫膈膜穿孔的廖先生則都是在前哨醫院的初步穩定與精準處置下，成功撐過跨院轉診，最終逆轉死神召喚。他們的康復故事，是自身強韌生命力與醫療團隊無縫接力的最美共鳴，證明了在STRONG網絡中，沒有人會被放棄。

中央健康保險署高屏業務組也特別在此次發表會中頒發九大指標性獎項的獎狀，打破傳統「大醫院即贏家」的迷思，表彰在區域聯防中勇於承擔的醫療機構。其中，「年度重症前哨站」頒予安泰醫療社團法人安泰醫院、三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處及衛生福利部旗山醫院，肯定獲獎醫院在資源受限區仍堅守第一線，承接高風險重症的勇氣；「年度精準收治獎」由枋寮醫療社團法人枋寮醫院獲得；「年度韌性精神獎」則頒予阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院，表彰其落實分級醫療與在地守護貢獻。而在轉診合作上，長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院榮獲「Strong年度最有價值夥伴獎」；安泰醫療社團法人潮州安泰醫院獲頒「年度黃金助攻獎」，兩者皆是區域內最值得信賴的轉診樞紐；高雄榮民總醫院以高效動員獲頒「年度鋼鐵防線獎」；國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處則因執行進階困難手術並優化數據品管監測獲頒「年度突破成長獎」。主責醫院高醫在承擔最大量急重症壓力的同時，也締造急診重大外傷3.16%的超低死亡率，榮獲象徵最高榮譽的「Strong總教練獎」。

最後，全體與會醫院代表共同簽署了「跨院協作共同聲明書」，除了承諾深化互信，更向主管機關提出「優化政策後盾，奠定運作基石」的建議，希望透過風險調整移撥款的預算常態化，為高成本重症照護團隊注入永續資源，打造具備高度韌性的緊急醫療應變系統。這場發表會不僅是成果的展示，更是高屏澎醫療韌性的新起點。在信任與合作的基礎上，STRONG聯防生態系將繼續茁壯，成為守護生命的堅實後盾。（圖／記者王雯玲翻攝）