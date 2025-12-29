讓生命有第二次機會！高醫編織STRONG網絡 化身重大外傷最強後盾
【記者 王雯玲／高雄 報導】「STRONG 強韌網絡：高屏澎重大外傷區域聯防成果發表會」12月27日盛大於高雄醫學大學附設中和紀念醫院登場，來自高屏澎地區衛生局、消防局與急救責任醫院代表齊聚一堂，衛生福利部石崇良部長更是特別南下共襄盛舉，石部長致詞時除了肯定高屏澎各級醫療機構在重大外傷照護、區域聯防與制度創新上的卓越貢獻外，也正式宣示政府將持續精進重大外傷照護政策，朝向調整並提高重大外傷相關照護項目的健保給付方向邁進，以反映實際醫療投入與風險承擔，進而強化急重難症照護體系之永續動能；他同時強調，健保資源分配應更貼近臨床第一線之努力成果，未來將參考並持續精進「外傷信任聯防」試辦指標成果，逐步推動績效導向的風險移撥機制，鼓勵責任醫院持續提升品質、強化區域合作、守護急重症病患的生命安全。
頒獎典禮上，主責醫院高醫陳芳銘副院長致詞時表示，身為聯防計畫的總教練，我們承諾會繼續打開大門、共享數據，做各位最堅實的後盾。我們不只要把病人救回來，更要讓這條由汗水與信任鋪成的綠色通道，成為守護南台灣鄉親永續的依靠。他進一步指出，高醫身為大學附設醫院與醫學中心，長期以教學、服務與研究為核心宗旨，致力於提供全人照護、培育優秀醫療人才並發展卓越醫療科技，始終秉持以病人為中心的理念，為民眾提供最適切且高品質的醫療健康照護。
根據衛福部統計，高屏地區及離島澎湖因幅員遼闊與重工業特性，事故傷害死亡率長期高於全國平均，為扭轉困境，在114年通過高屏區醫院總額風險調整移撥款的「急診重大外傷照護區域聯防品質計畫-STRONG 強韌網絡計畫（System for Trauma, Resilience, Operations, and Network Governance）」，以主責醫院為首，串聯起醫學中心與地區醫院。身為計畫主負責人暨高醫外傷及重症外科蔡鋒繼醫師指出：「我們不只共享數據，更深化『互信』。」高醫外科加護病室葉永松主任進一步說明：「當地區醫院判斷需轉診時，透過綠色通道後送醫院的外傷小組在病人抵達前便已整裝待發，這幾分鐘的差異，往往就是生與死的距離。」
活動現場最動人的一刻，莫過於三位「神祕嘉賓」—蘇先生、王小姐與廖先生的驚喜現身，他們曾徘徊於鬼門關前，如今帶著康復的笑容，親自向救命恩人致謝。61歲的蘇先生曾因罹癌意志消沉，是小孫女的笑靨讓他重燃希望。豈料一場墜樓意外，骨盆粉碎、休克命危，生命再次懸於一線，歷經氣切與8次手術，國軍高雄總醫院團隊展現韌性醫療，硬是將他從鬼門關搶回，如今奇蹟般順利康復的他，面對孫女「戒酒陪我久一點」的甜蜜通牒，只有滿滿幸福；今日他深深一鞠躬，感謝醫療團隊讓他有了再次擁抱家人的機會。而車禍導致肝肺衰竭邊緣的王小姐，以及脾臟破裂、橫膈膜穿孔的廖先生則都是在前哨醫院的初步穩定與精準處置下，成功撐過跨院轉診，最終逆轉死神召喚。他們的康復故事，是自身強韌生命力與醫療團隊無縫接力的最美共鳴，證明了在STRONG網絡中，沒有人會被放棄。
中央健康保險署高屏業務組也特別在此次發表會中頒發九大指標性獎項的獎狀，打破傳統「大醫院即贏家」的迷思，表彰在區域聯防中勇於承擔的醫療機構。其中，「年度重症前哨站」頒予安泰醫療社團法人安泰醫院、三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處及衛生福利部旗山醫院，肯定獲獎醫院在資源受限區仍堅守第一線，承接高風險重症的勇氣；「年度精準收治獎」由枋寮醫療社團法人枋寮醫院獲得；「年度韌性精神獎」則頒予阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院，表彰其落實分級醫療與在地守護貢獻。而在轉診合作上，長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院榮獲「Strong年度最有價值夥伴獎」；安泰醫療社團法人潮州安泰醫院獲頒「年度黃金助攻獎」，兩者皆是區域內最值得信賴的轉診樞紐；高雄榮民總醫院以高效動員獲頒「年度鋼鐵防線獎」；國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處則因執行進階困難手術並優化數據品管監測獲頒「年度突破成長獎」。主責醫院高醫在承擔最大量急重症壓力的同時，也締造急診重大外傷3.16%的超低死亡率，榮獲象徵最高榮譽的「Strong總教練獎」。
最後，全體與會醫院代表共同簽署了「跨院協作共同聲明書」，除了承諾深化互信，更向主管機關提出「優化政策後盾，奠定運作基石」的建議，希望透過風險調整移撥款的預算常態化，為高成本重症照護團隊注入永續資源，打造具備高度韌性的緊急醫療應變系統。這場發表會不僅是成果的展示，更是高屏澎醫療韌性的新起點。在信任與合作的基礎上，STRONG聯防生態系將繼續茁壯，成為守護生命的堅實後盾。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 3
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 3 小時前 ・ 369
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
台灣建商爆倒閉潮！5間撐不住全熄燈 北市精華區建案淪法拍「沒人要」
2025年北台灣房市受限貸令與信用管制衝擊，推案量下修3成，創5年來新低。台灣今年爆發建商倒閉潮，倒閉潮更擴大至台北市大安區。對此，富品集團董事長曾富瑋證實，又有建商倒閉，「大安文樺」建案進入法拍程序。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 113
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 33
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 248
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 65
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
成網路梗圖！5人足球守門員「提早慶祝」又來了 這回建功奪勝…本人回應了
半年前的一段影片，成為網路上的梗圖，就是台灣的一場五人制足球賽，屏東大學守門員鄭凱鴻雖成功擋下對手罰球，卻沒發現對手在後方，鄭凱鴻將球放在地上提前拉弓慶祝，對手伺機後方衝出將球踢進，最後將冠軍讓給台體大。相關影片還被放網路上討論，沒想到，昨天（12／27）鄭凱鴻在FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍賽，再度上演「提早慶祝」，他以為已將球擋下並飛出界外，但球只是高飛後再度落入場內，並緩緩滑進球門，讓對方得分。還好，這一次鄭凱鴻後續再度建功擋下射球，幫助球隊奪下季軍。太報 ・ 14 小時前 ・ 30
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 202
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 116
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 99
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8