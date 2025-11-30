讓生態休養生息宜蘭縣地標─龜山島 12/1封島3個月
記者林坤瑋／宜蘭報導
為讓島上生態休養生息，加上東北季風漸強，不利於宜蘭縣著名地標─龜山島登島旅遊，東北角管理處於每年十二月一日起至隔年二月底，龜山島封島三個月。東北角管理處表示，三十日最後一天開放遊客申請登島，有八船班四百三十人預約登島，下午最後一班賞鯨船離島後即結束今年登島業務。
頭城烏石港「賞鯨船」業者表示，政府普發一萬元於十一月展開，慶幸十一月份的十五、十六；二十二、二十三日；二十九、三十日三個周休二日，宜蘭海域風平浪靜，這三個周休二日賞鯨遊客暴增，頭城鎮沿海的海鮮餐廳家家大客滿，龜山島登島旅遊三十日結束，業者配合龜山島封島三個月，結束登島旅遊，並決定十二月一日起，先休息幾天「喘氣」，接著視東北東北季風強弱，決定是否載客出海繞著龜山島「賞鯨」業務。
龜山島是座孤懸在宜蘭頭城外海的火山島嶼，東西長三點三公里，南北長一點七公里，面積二點八五平方公里，島上有巉崖峭壁、山巒、海蝕洞、湖泊、冷泉、特殊崖生植物及豐富海洋生態，擁有多樣化自然景致。
龜山島定位為生態島，每年十二月一日到隔年二月底封島，被戲稱「冬眠」模式，讓島上生態休養生息，期待一０五年恢復體力、生機蓬勃，於三月一日起十一月底能夠再繼續承載遊客們的歡笑，帶給大家充滿活力的一面。
