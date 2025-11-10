讓生活化身興趣收藏本！漫遊現代風品味大宅，在家享受咖啡、音樂、觀星！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 綺寓空間設計

喜愛天文觀星的企業家屋主，同時也擁有豐富多元的興趣，因此 60 坪大宅以現代風為基底，完美融入屋主的藏品，以及享受咖啡、彈奏樂器、單車收納，和觀覽宇宙星系的空間。客廳區、餐廳區、書房區以開放式格局串連，乘載著開闊而自由的生活想像，並展現出多變的風格品味。



公領域選擇溫雅的奶茶色系，搭佐不同的異材質美學，呈現出精緻優雅的鬆弛感。設計師也融入屋主喜愛的天文意象，客廳天花板加入光膜照明呈現前衛而超現實的質感氛圍，當屋主坐在沙發向上凝視時，帶來浩瀚無垠的想像力。



為了能夠享受淡水的山景，設計師藉由格局調整，將客廳座位區面向大面採光及落地窗，並在沙發對面置入電子壁爐，外觀以石材包覆，提升精緻質感，即便在寒冷冬季觀望著遠山風景，也不失溫暖大器的生活質感。



屋主對於咖啡沖煮十分講究，因此客廳後方設置了專業咖啡吧檯，擺放著屋主所收藏的La Marzocco頂級義式咖啡機，準備咖啡時不但更具儀式感，吧檯吊燈更選用像是太空飛碟般的懸浮造型，呼應屋主的天文愛好，亦成為公領域的品味端景。吧檯檯面採用大理石紋路的帝雉石，抗刮耐磨，易於日常保養；而後方高櫃中段則使用特殊金屬磚，再搭佐石紋木皮及燈光照明，展現了現代精緻與樸實自然的美學對比。



在廚房的規劃部分，因應屋主非常好客，常邀請私廚為賓客料理，設計師特別採用雙廚房機能，以長虹玻璃滑門區隔內外廚房公間，最大限度地減少油煙外溢。外廚區則配備高效能的 IH 爐及電器櫃，搭配BOSE烤箱及蒸烤爐，提供廚師料理時所需的齊備烹飪機能。



公領域外圍分別規劃書房和鋼琴樂器區。書房正對著陽台落地窗，在工作之餘也能隨時欣賞美景。而鋼琴區上方天花板採用弧形造型，融合了五線譜的設計意象，也能創造出如同歌劇院天花板般的聲音體驗。



因屋主僅需一個房間，設計師將空間主要分配於興趣收藏和接待聚會使用，並保留了舒適的大主臥。臥室入口設置內玄關區，並採用較深邃的色調，賦予私密而安心的休憩氛圍。

針對屋主對天文星象的熱愛，客廳照明不僅呼應太空意象，更可利用投影機投射宇宙星象；陽台區也設置了大型天文望遠鏡基座，除了日常的觀覽外，也能在招待賓客成為交流話題。

