讓癌症診斷精準化！台美合作最新治療計畫 「AI基因定序檢測」亮點一次看
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）數年前因接受基因檢測，得知自己帶有高風險的BRCA1基因變異，預估罹患乳癌和卵巢癌的機率極高，因此決定接受預防性雙乳切除手術。也開啟了基因市場的「名人效應」，而當時幫安潔莉娜裘莉進行基因檢測的正是全球基因定序的領導品牌「美國Illumina」。
值得一提的是，Illumina已與台灣AI醫療科技公司帆宣集團（Marketech International Corp. MIC）／智群智慧（Smart Group Solutiobs Corp.， SGSC）、柏瑞醫股份有限公司（Biomedica Corporation）、NTT DATA Taiwan（台灣恩悌悌數據）、慧與科技（HPE）與◆DCB生物技術開發中心 ，於今（4）日台灣醫療科技展正式發表全新合作計畫「AI NGS AMG 智慧精準醫療解決方案」，為癌症患者帶來更快速、更精準的診斷與治療方式。
過去，癌症治療往往需要漫長的診斷與試錯過程，患者與家屬在等待中承受巨大的壓力。現在，AI與基因定序技術的結合，讓癌症診斷變得更快速、更精準，患者能獲得個人化的治療方案。例如，乳癌、肺癌等常見癌症，AI×NGS「AMG」 臨床平台能快速分析基因變異，幫助醫師選擇最有效的標靶藥物，減少不必要的副作用。未來，還將應用於更多癌症類型，甚至能用於監控癌症復發，為患者提供更全面的照護。變得更簡單、更有效率。
透過次世代基因定序（NGS），醫師能快速分析患者的基因數據，找出癌症的關鍵基因變異。而AI人工智慧則根據這些數據，提供個人化的治療建議，幫助醫師選擇最適合的藥物或療法。這種「量身訂製」的治療方式，不僅提升了治療效果，也減少了不必要的副作用。
此次台美合作的AI次世代基因定序檢測臨床應用生態系5大焦點
Illumina Panel：這項技術能檢測癌症基因，例如BRCA1／2、RNA Fusion與TSO500等，提供高靈敏度的基因定序能力，讓醫師更快找到癌症的關鍵基因變異。
Auto X-Series：由帆宣集團開發的自動化實驗設備，能精準完成核酸萃取、移液與純化三大流程，讓檢測過程更快速、更可靠。
AIVITA Nucleo Data Analyzer：柏瑞醫自主開發的AI智慧分析平台，能自動辨識基因融合、RNA表現型與突變位點，快速產出臨床報告，讓醫師更快制定治療方案。
DataSense高速運算平台：採用高效能GPU運算，速度比傳統CPU快數十倍，並結合企業級伺服器架構，確保醫療資料的安全與可追溯性。
AI機器人助理「小美」：聰明的助手能協助樣品傳遞、流程監控與初步報告整合，讓實驗室流程更智慧、更高效。
AI × NGS「AMG」臨床平台技術，已在癌症診斷與治療中展現了驚人的潛力。例如，在乳癌、肺癌等常見癌症中，能快速分析基因變異，幫助醫師選擇最有效的標靶藥物。未來，這項技術還將應用於更多癌症類型，甚至能用於監控癌症復發，為患者提供更全面的照護。
這次合作是技術的突破，更是台灣醫療產業邁向國際的重要里程碑，癌症治療變得更快速、更精準，也讓患者與家屬在對抗疾病的路上不再孤單。透過AI與基因科技的結合，台灣的醫療技術與國際接軌，為全球患者帶來更多希望。
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 56
台大生確診肺結核！醫：輕微到讓人失去戒心「9大常見症狀」曝
台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血。北市衛生局今（4）日表示，目前匡列人數還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。醫師表示，肺結核是由結核菌所引起的傳染病，因症狀不典型，容易讓病人本身及醫師延誤了診斷，呼籲若在慢性咳嗽、體重減輕、胸痛、甚至咳血、喘時，要進一步就醫檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 24
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
國中女生偏頭痛畏懼上學 就診揪出意想不到地雷
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】15歲的林姓女同學長期飽受偏頭痛困擾，發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，只能躺在健康中心，甚至提早被叫回家，讓她逐漸畏懼上學、情緒低落，爸媽還誤以為是「課業壓力大」所導致。直到至奇美醫院神經內科主任楊浚銘門診，確診為青少年偏頭痛，並以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，充分說明及醫病共享決策（SDM，shared decision making）後，自費施打CGRP單株抗體針劑，頭痛頻率從每週二至三次下降至每月一至兩次。另外透過頭痛日誌，林同學發現巧克力、起司與長時間空腹是她的飲食地雷，調整飲食後症狀再度改善；再搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，整體生活品質明顯提升。 不只氣溫和氣壓 高熱量與高刺激性食物也可能誘發偏頭痛 楊浚銘主任表示，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不只是「頭」，更牽動整體生活品質。而許多偏頭痛病友會發現，在冬天發作的頻率或強度似乎增加了，這與氣溫驟降和氣壓變動有關；此外，為了保暖和過節，民眾在冬天可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，如過多的酒精（紅酒）、巧克力、乳酪等，這些都是已知的偏頭痛常見健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 3
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
醫學大突破！大腸癌「雙效神疫苗」縮腫瘤80% 轉移也能抑制
台大醫學院與美國史丹佛大學合作的研究團隊，成功開發出大腸癌預防及治療的雙效疫苗，為癌症治療帶來新希望！研究利用誘導多功能幹細胞技術，發現兩種抗原「HNRNPU」及「NCL」在大腸直腸癌細胞中高度表現，進而開發出不會傷害正常細胞的次單位疫苗。動物實驗證實，接種疫苗的小鼠腫瘤體積縮小近80%，且60%的小鼠完全沒有腫瘤生長，對轉移性腫瘤也有約80%的抑制效果。如果未來能通過重重關卡，誕生預防及治療的雙效疫苗，將是醫學史上的重大進步！TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 10
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 2
以為工作太累！糖尿病高血壓男一查腎功能剩不到10%
58歲男子長年罹患糖尿病及高血壓，近期出現疲倦、食慾不振、走路喘及下肢水腫等症狀，原以為僅是工作過勞導致體力下降，檢查後才發現腎功能已降至慢性腎臟病第五期，腎絲球過濾率不到10%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
宜蘭婦人腦死器捐7器官！救護車接力 警車開道護送
[Newtalk新聞] 宜蘭縣一名 59 歲婦人於 12 月 1 日因跌倒送進羅東聖母醫院急診，經搶救於今日宣判腦死，院方指出，病患在 2011 年簽署器官捐贈同意書並註記於健保卡，為尊重其遺願，今日分別捐出心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、骨骼及血管等器官，並由警車開道送往台大、台北榮總及林口長庚醫院。 該名 59 歲婦人因意外事故重創頭部，送醫急救無效，今日宣判腦死後，由於婦人曾簽立器官捐贈同意書，為尊重病人心願遺愛人間，今日中午醫院立即啟動心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、血管及骨骼等器官捐贈程序。 聖母醫院指出，下午 2 時第一輛救護車在警車開道下，護送心臟至台大醫院，第兩輛救護車則載送肺臟及一顆腎臟至林口長庚醫院，另一顆腎臟及肝臟、眼角膜、血管及骨骼等將送至台北榮總，為確保心肺等器官的黃金移植時間，全程均申請警車及國道警察開路。 羅東聖母醫院表示，這是一場摘除時間冗長的器官捐贈馬拉松，祈禱順利，讓病患的愛延續到另一個期待的生命，繼續開出美麗的花朵。也感謝病患的大愛和家屬的成就，更祝福所有的受贈者都能重現希望，開啟新生命篇章。查看原文更多Newtalk新聞報導新竹機車為省停車費亂停新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 4