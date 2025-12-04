讓癌症診斷精準化！台美合作最新治療計畫 「AI基因定序檢測」亮點一次看

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）數年前因接受基因檢測，得知自己帶有高風險的BRCA1基因變異，預估罹患乳癌和卵巢癌的機率極高，因此決定接受預防性雙乳切除手術。也開啟了基因市場的「名人效應」，而當時幫安潔莉娜裘莉進行基因檢測的正是全球基因定序的領導品牌「美國Illumina」。

值得一提的是，Illumina已與台灣AI醫療科技公司帆宣集團（Marketech International Corp. MIC）／智群智慧（Smart Group Solutiobs Corp.， SGSC）、柏瑞醫股份有限公司（Biomedica Corporation）、NTT DATA Taiwan（台灣恩悌悌數據）、慧與科技（HPE）與◆DCB生物技術開發中心 ，於今（4）日台灣醫療科技展正式發表全新合作計畫「AI NGS AMG 智慧精準醫療解決方案」，為癌症患者帶來更快速、更精準的診斷與治療方式。

過去，癌症治療往往需要漫長的診斷與試錯過程，患者與家屬在等待中承受巨大的壓力。現在，AI與基因定序技術的結合，讓癌症診斷變得更快速、更精準，患者能獲得個人化的治療方案。例如，乳癌、肺癌等常見癌症，AI×NGS「AMG」 臨床平台能快速分析基因變異，幫助醫師選擇最有效的標靶藥物，減少不必要的副作用。未來，還將應用於更多癌症類型，甚至能用於監控癌症復發，為患者提供更全面的照護。變得更簡單、更有效率。

透過次世代基因定序（NGS），醫師能快速分析患者的基因數據，找出癌症的關鍵基因變異。而AI人工智慧則根據這些數據，提供個人化的治療建議，幫助醫師選擇最適合的藥物或療法。這種「量身訂製」的治療方式，不僅提升了治療效果，也減少了不必要的副作用。

此次台美合作的AI次世代基因定序檢測臨床應用生態系5大焦點

Illumina Panel：這項技術能檢測癌症基因，例如BRCA1／2、RNA Fusion與TSO500等，提供高靈敏度的基因定序能力，讓醫師更快找到癌症的關鍵基因變異。

Auto X-Series：由帆宣集團開發的自動化實驗設備，能精準完成核酸萃取、移液與純化三大流程，讓檢測過程更快速、更可靠。

AIVITA Nucleo Data Analyzer：柏瑞醫自主開發的AI智慧分析平台，能自動辨識基因融合、RNA表現型與突變位點，快速產出臨床報告，讓醫師更快制定治療方案。

DataSense高速運算平台：採用高效能GPU運算，速度比傳統CPU快數十倍，並結合企業級伺服器架構，確保醫療資料的安全與可追溯性。

AI機器人助理「小美」：聰明的助手能協助樣品傳遞、流程監控與初步報告整合，讓實驗室流程更智慧、更高效。

AI × NGS「AMG」臨床平台技術，已在癌症診斷與治療中展現了驚人的潛力。例如，在乳癌、肺癌等常見癌症中，能快速分析基因變異，幫助醫師選擇最有效的標靶藥物。未來，這項技術還將應用於更多癌症類型，甚至能用於監控癌症復發，為患者提供更全面的照護。

這次合作是技術的突破，更是台灣醫療產業邁向國際的重要里程碑，癌症治療變得更快速、更精準，也讓患者與家屬在對抗疾病的路上不再孤單。透過AI與基因科技的結合，台灣的醫療技術與國際接軌，為全球患者帶來更多希望。

