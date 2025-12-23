讓社會韌性扎根！賴清德要求加強民間合作：有韌性的台灣最難被擊倒

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德召開「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」。（圖／總統府提供）

總統府今（23）日召開「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」。總統賴清德裁示，「全社會防衛韌性」要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制，並加強與公民團體的合作、發展跨世代教材，此外行政院也要在通訊、醫療、能源等議題上進行無劇本的演練，國防部也要研議與民間協作的機制。賴清德表示，真正的韌性就像竹子，強風吹時會彎曲、但不會折斷，風雨過後，能再度挺拔，當台灣社會越有韌性，外部威脅就越難找到縫隙。

總統賴清德指出，「全社會防衛韌性」要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制。有準備，更安全，真正可以落實守護台灣的，不只是國軍的實力，而是社會的韌性。必須讓民間準備的工作制度化、法制化，並鼓勵每一位國人一起投入。他也請行政院，依循「中央統合、地方落實、民間協力」的原則，針對部會分工、地方政府角色與民間參與授權，啟動制度化工作，務必確保所有部會都清楚自己的責任，也讓非政府組織、社區與家庭，都能夠了解面對危機的相關作為。

賴清德也表示，政府有注意到社會上有許多民防團體以及非政府組織，願意公開討論如何因應各種緊急狀況。政府要有開放的心胸，以及明確的參與授權機制，才能廣納更多力量，來提升全社會韌性。賴清德也指出「我們要從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及」。為了因應天然災害及境外威脅等挑戰，社會各界及不同世代，都需要建立風險認知與應變能力。他也請行政院加強與多元的公民團體合作，納入不同需求、發展跨世代教材，讓國人能夠有更深厚的資訊素養及防災能力。

賴清德也表示，要推動「以演訓為本」的軍民整合，使防衛能力扎根社會。他指出，今年的「城鎮韌性演習」在11個縣市辦理，但還只是初步地觸及軍民協作議題，明年的城鎮韌性演習一定要精進軍民整合相關訓練。他也請行政院督導各部會，在能源、運輸、通訊、醫療、民生物資、金融韌性等議題上，就各自的責任啟動演練，且務必制度化、科學化、無劇本化，並透過系統性分析演練成果，掌握整備的進度，並確保部會間的作為，足以對應潛在的風險。並請國防部思考各種緊急時刻的民生需求，並研議如何讓民間力量、與國軍協作的機制，納入演習訓練。

賴清德也總結道，全社會防衛韌性的目標，就是停電時不慌亂的社區、災害來臨時能互助的鄰里、假訊息流竄時懂得判斷的公民、關鍵物資受阻時仍能運作的產業。很長一段時間以來防衛相關議題並不討喜，「而為了守護每一位國人同胞，我們選擇採取積極的作為」。賴清德也表示，許多支持政府推動國防工作、提升全社會韌性的民眾，陸續都站出來給予肯定，防衛議題越是被公開討論，就越有活力與動能深化準備。也看到許多民眾自發舉辦活動，真正讓社會韌性「落實在基層、扎根在鄰里」。



賴清德強調，真正的韌性是讓社會有回彈的能力。就像鄉里常見的竹子，強風吹來時會彎曲、但不會折斷，風雨過後，能再度高直挺拔。當台灣社會越有韌性，外部威脅就越難找到縫隙，當我們的人民越冷靜、有準備，滲透、恐嚇與操弄對立，就越沒有市場。和平無價，戰爭沒有贏家，建構全社會防衛韌性從來就不是為了戰爭，而是為了讓敵人不敢輕易開啟戰端。「我和各位的願景都一樣，一個有準備的社會，是最安全的社會；一個有韌性的台灣，是最難被擊倒的台灣」。他也表示，新的一年會繼續審慎面對各項挑戰，堅定推動「韌性台灣」。

