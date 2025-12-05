讓窗景成為家的完美背景！投影布幕讓山景變成 120 吋流動風景畫，刻畫三代同堂生活詩意

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 演繹動線空間設計

這間坐擁絕美山水景致的 46 坪新成屋，在屋案初期即介入規劃，透過「開放與流動」的設計主軸，重新定義了三房兩廳的格局。空間基調定為淺色調，並揉合鍍鈦金屬、皮革、石材與藝術塗料等異材質，精準拿捏低調奢華的現代風格。最核心的設計語彙是大量的圓弧線條，它不僅柔化了室內空間的邊界感，更呼應了窗外的自然山水，成功將優越的景觀條件最大化，讓自然光與窗外風景成為家中最具詩意的背景。



公共空間的規劃徹底發揮了三面採光優勢，將客廳、餐廚區完全串聯，促進家人間的自然互動。客廳跳脫傳統架構的束縛，捨棄傳統電視牆改以可升降投影布幕取代，當布幕收起時，窗外的壯闊山水便取而代之成為視覺焦點，成就一幅自然流動的風景畫，自由切換自然與室內場景。天花板的弧形設計不僅提升了空間柔和度，也與大尺度主燈共同聚焦視覺。面對空間中產生的畸零區域，設計師巧妙利用原本突出的結構缺陷，將管道間轉化為圓弧書牆的開放式書房，兼具展示收納機能，讓結構限制完美進化為家中的靜謐閱讀角落。餐廚區是這間景觀宅的主要交誼空間，設計師拆除封閉廚房的隔間、將其改為開闊的空間格局將廚房納入公區整體視野；訂製大尺度中島檯面，結合了料理、用餐與收納功能，具備極佳的實用與社交彈性；材質上採用柔和的淺色調搭配仿皮革與木紋，營造出溫潤且富層次的現代感。為滿足屋主對高品質生活的追求，根據進口廚具、音響系統、智能控制等專業品牌進行深度整合，從設計初期就精準預留了電力、排水及散熱空間，確保日系高階廚具和各種智能設備能順暢安裝，完美體現了設計師強大的專業整合能力。

私領域的三間臥室在維持獨立與安靜的同時，也充滿了細膩的設計巧思。主臥室延續公區的精緻調性，床頭背板結合鍍鈦、皮革與玻璃等異材質，展現低奢感；利用長虹玻璃作為隔間劃分出獨立更衣室，巧妙地平衡了通透感與隱私需求，單純化睡眠區域賦予屋主更好的睡眠體驗。小孩房以溫潤的大地色系為主軸，規劃展示壁龕與床底抽屜，建構出具備彈性的空間與豐富的收納機能；享有絕佳窗景的孝親房則採用莫蘭迪藍與灰階搭配，營造柔和靜謐氛圍，轉角的書桌與整合收納櫃則將坪效發揮到極致。

