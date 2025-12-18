讓美國再次偉大！ 川普電視演說細數重返白宮政績

美國 / 綜合報導

美國總統川普在美東時間17日晚上9點發表電視演說，總結自己重返白宮以來的政績。川普一開頭就說，自己從民主黨手中接下爛攤子，他透過收緊移民和庇護政策，徵收各種關稅以及親自與醫療保險和藥廠談判等措施，已經降低了犯罪率、醫療保險費和藥價，還把生產線拉回美國，製造許多工作機會。自評美國經濟現況是超級好，但諾貝爾經濟學獎得主「克魯曼」示警，11月就業數據顯示，美國已進入衰退前期。

美國總統川普說：「晚安美國，11個月前，我接手了一大堆爛攤子，我現在正在努力收拾。」美國總統川普在美東時間17日晚上9點對全體美國人民發表電視演說，細數自己重返白宮以來的政績。

美國總統川普說：「過去11個月，我們為華府帶來更多正面改變，比美國歷史上的任何政府還要多，從來沒有發生過這樣的事，而我認為大部分人都認同。」

川普一開口就批評前總統拜登任內，發生嚴重通膨導致物價飆漲，寬鬆的移民政策導致大批罪犯湧入美國，拜登政府簽訂糟糕的貿易協議害美國被其他國嘲笑，美國總統川普說：「僅僅一年之後，我們達成了其他人都無法想像的成就，從第一天開始，我採取立即措施阻止南方邊境被入侵，過去7個月以來，沒有任何一個罪犯被允許進入我國。」

川普提到，他派出軍隊強力緝毒從海陸走私進美國的毒品數量已經下降94%，而在國際事務方面，川普自誇自己在10個月內擺平8場戰爭，美國總統川普說：「(我)摧毀伊朗核威脅，還結束加薩地區的戰爭，為中東地區帶來300多年來的首次和平。」

川普表示，親自與醫療保險公司和藥廠談判，努力降低藥價和各種物價，推動外國廠商投資美國並在美設廠，為人民提高薪資和創造工作機會，美國總統川普說：「大部分的功績，都是靠關稅達成的，我最喜歡的詞語，關稅，在過去數十年來，被許多國家用來對付我們，但這種情形不會再發生了。」

除了總結政績之外，川普還宣布，為了慶祝美國建國250週年，將發給全體美軍人員一個大紅包，美國總統川普說：「超過145萬名軍事人員，將在耶誕節之前，收到一份特別的，被我們稱為戰士紅利，我們會發給每一位軍人1776美元。」川普強調，他的政府所做的這些努力都是為了讓美國再次偉大，他預告這些政績只是個開始，未來還會為美國人民帶來更多利多。

