讓美國再次健康！川普宣布大幅降低減重藥價 藥廠主管暈倒記者會

編譯莊佳芳／綜合報導

美國總統川普6日宣布與藥廠禮來及諾和諾德達成協議，推出官網，讓消費者能以優惠價格直接購買處方藥，包括糖尿病與減重藥物胰妥讚、猛健樂等，每月價格將從1000多美元降至300多美元。記者會進行約半小時時，諾和諾德醫療主管突然暈倒，白宮發言人表示他只是暫時頭暈，預計可完全康復。根據協議，透過聯邦醫療保險購藥者可享每月245美元的最惠價格，白宮強調此舉不僅有助降低藥價，也終結他國「搭美國便車」的現象。

Pharmaceutical Executive for Novo Nordisk collapses during Trump's announcement in Oval Office..pausing today’s announcement..prayers for his well being 🙏



pic.twitter.com/559WIrTy6T — Chris from Massachusetts AKA TommyboyTrader (@autumnsdad1) November 6, 2025

藥廠高層突然倒地

暈倒的高層是諾和諾德醫療主管芬德雷（Gordon Findlay），他在記者會進行約莫半小時後，突然暈倒在地。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，該主管只是有點頭暈，預計會完全恢復。

共同與會的禮來執行長瑞克斯（David Ricks）說明，到橢圓形辦公室通常需要久站，再加上辦公室內溫度較高，可能會導致身體不適，但他強調白宮醫療團隊已經妥善處理。

川普推購藥官網

川普在記者會宣布將推出「TrumpRx」官網，消費者可以以優惠的價格，在官網直接購買藥品。根據白宮官方聲明，透過TrumpRx官網購買胰妥讚（Ozempic）與週纖達（Wegovy），價格將從每月1000美元及1350美元，降至350美元。而台灣近期通過衛福部核准的猛健樂（Zepbou），以及口服減重藥奧格列龍（Orforglipron）價格則從每月1086美元降至透346美元。

以上藥品若是以聯邦醫療保險取得，價格將降為245美元，白宮稱，這樣的價格不到拜登政府時期價格的一半，而各州醫療補助也將用此價格提供藥物。而聯邦醫療保險的受益人，每個月只需支付50美元的共同支付費用，就可以享有這個優惠。

除了治療肥胖症的藥物，根據協議，禮來公司治療偏頭痛的恩疼停注射劑（Emgality）及治療糖尿病的易週糖（Trulicity），將分別從原價742美元及987美元，降至299美元及389美元；諾和諾德公司的胰島素（NovoLog）與諾胰保（Tresiba）則以每月35美元的固定價提供。

猛健樂注射劑在台灣為處方藥品，需在專業醫師指示下使用。（圖／翻攝自SNQ國家品質標章官網）

杜絕搭便車行為

白宮表示，這次的協議是川普履行承諾的重要歷史進展，過去川普就表示要確保美國醫療保健系統可以促進健康、解決慢性病的根本原因。據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，美國成人肥胖率約40%，為慢性病主因之一，政府希望可以透過藥物結合生活方式的改變來改善。

同時白宮聲明，此協議的進展也終結了全球「搭便車」的現象。白宮引用數據表示，儘管製藥商給美國相當多的價格優惠，但美國的藥價仍是經濟合作暨發展組織（OECD）其他會員國的三倍，而美國總人口僅占全球5%，但卻貢獻全球藥廠75%利潤。川普政府批評，美國提供研發補貼和巨額的醫療保健支出，但他們卻沒有讓利給美國。

