讓翱翔天際變日常！英國青商潛力之星林愷澤築夢創新



人類歷史中，從騎馬、自行車、摩托車，乃至於汽車，代步工具不斷創新。假若有一天，我們能像科幻電影裡乘坐飛行車在都市裡穿梭，應該很酷吧？林愷澤會告訴你，這將不是想像，而是很有可能發生在未來的日常！

汽車產業碰上智慧交通 迸出新科技

林愷澤畢業於大同大學工業設計系，後赴英國皇家藝術學院攻讀智慧交通，培養產品開發能力及創新運輸思維。過去，大部分的畢業生會投入汽車產業，不過林愷澤有感於汽車產業發展百餘年已陷入瓶頸，車體設計趨於一致，令他開始思考智慧交通的其他可能性。

團隊成員檢查飛行車

2013年，大學時期的林愷澤就接觸過飛行器、懸浮車相關研究；加上2017年起Uber Elevate高峰會的倡議下，林愷澤開始意識到飛行車的趨勢正在推動，於是決定在2019年與大學同窗陳坤揚創立「Bellwether Industries」，致力於開發飛行車相關技術。

飛行車不再是想像 是逐漸實現的趨勢

飛行車聽來科幻，似乎只會出現在電影或小說情節中，但林愷澤說，現今全球約有700多間公司投入該產業、因應不同功能開發飛行器，如同車子分為轎車、休旅車、小型巴士、大型巴士、卡車等，飛行器將來也會逐漸發展成一個光譜，不再只限於飛機、直升機那樣單調。

「Bellwether Industries對飛行車的想像是提供城市內短程的通勤需求。」林愷澤指出，歷時數年研發，目前團隊設計出市場上最緊湊、最有效率、最小臺的飛行車；有別於傳統飛行器需要龐大的起降腹地，或是高噪音、高功率帶來的外部成本，他們使用電動垂直起降飛行器（eVTOL）技術，更符合實現都市通勤的情境。

第二代原型機Antelope於2022年在杜拜進行實機試飛

林愷澤認為，飛行車產業有三大關鍵因素，除了交通工具本身，基礎設施與交通系統也相當重要。尤其是交通系統，當所有企業都投入在飛行器的開發時，卻缺乏完整的空域管理系統，這是他和團隊未來想努力的方向。

投入英國青商會 盼助臺灣產業升級

一項劃時代的產品，往往需要投入大量資源研發。林愷澤分享，美國對於新創產業的野心和規模相當龐大，願意投入大量的資金和時間開發新技術，以特斯拉電動車為例，也是經過漫長的20年才達到轉虧為盈，這是其他國家難以觸及的成就。

林愷澤參與英國臺灣商會青年商會創業講座

林愷澤相當感謝來自臺灣的投資人，並肯定臺灣在飛行車產業上仍具有優勢，例如螺絲、控制器、機身材料、AI算力等，在臺灣都有相當豐富的資源。他認為臺灣在航太產業有更多的發揮空間，只是缺乏一級供應商居中整合。

他也感謝在駐英國代表處僑務組推薦下，有機會參與2025年全球青商潛力之星選拔，並成功獲選，讓他與臺灣有更深的連結。今年9月剛接下英國臺灣商會青年商會會長，對林愷澤來說是一個契機，他希望能藉此拓展人脈、整合資源，幫助臺灣進行產業升級。「倫敦是一個非常大的平臺，這裡能遇到來自世界各地的僑胞，希望能透過臺灣人的社群，慢慢跟不同的國際社群合作。」

成長是基本 創新更重要

林愷澤以台積電創辦人張忠謀的理念自勉，他說：「公司要成長是最基本、最簡單的事情，只要花錢、請人就能達成；但是如果要勝過競爭者，就必須『創新』，因為你可以走跟別人不一樣的路，創新是一條捷徑，甚至能夠超越別人的成長路徑。」他認為，明確知道最終願景為何，持續投入創新思維，並擬定策略相當重要，知名企業家賈伯斯、馬斯克及黃仁勳都是貫徹這樣的理念。

對於大眾是否能接受這樣的新科技，林愷澤以汽車為例說明。「汽車剛發明時，連柏油路、紅綠燈都沒有，是先經歷過小規模的試運行、服務特定人群，再慢慢普及。」相信未來的某一天，你我都有可能乘坐Bellwether Industries的飛行車，體驗在空中自在翱翔的感覺。