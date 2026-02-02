讓能力被看見 心路障礙青年親手包裝歲末募款禮盒

心路工坊青年以流水線分工合作，合力完成「勇氣皂組」包裝，每個人都是不可或缺的一環。圖 心路基金會

心路工坊青年奕宏與珮珮手拿參與包裝作業的「勇氣皂組」合影，展露自信的笑容。 圖 心路基金會

年關將近，當人們忙著準備送禮、傳遞祝福，有一群障礙青年，也正用自己的雙手，將祝福一份一份完成。由心路基金會歲末募款活動捐款贈品「勇氣皂組」，後端包裝流程皆由心路工坊楠梓站的智能障礙青年親手完成；每一份送到支持者手中的禮盒，都是他們用心學習、反覆練習的成果。

心路基金會執行長賴炳良表示，心路轄下各工坊會依服務對象的能力與特性，規劃合適的「作業活動」，陪伴青年逐步累積自立能力。參與「勇氣皂組」包裝作業的七名障礙青年，多為年紀較長、在認知與視力上較為弱勢者。為了讓不同能力的障礙青年都能參與其中，工坊團隊透過重新拆解包裝流程並研發裁刀、摺紙、貼紙、蓋章、摺紙盒等定位輔具，降低操作難度，讓青年在各自適合的崗位上穩定發揮所長。

其中一位參與包裝作業的腦性麻痺青年奕宏，因肌張力影響，工作時脖子容易不自覺下垂，長時間操作相當吃力。為了減輕他的身體負擔，工坊團隊特別為他設計增高座墊並調整桌面高度，讓他不必過度低頭，就能更輕鬆地完成任務。透過輔具協助，奕宏逐步克服張力帶來的困難，從摺紙到貼標籤都能穩定完成，甚至能獨立完成最具挑戰性的摺紙盒工序，從中獲得滿滿自信與成就感。

50歲的珮珮是楠梓工坊年紀最大的學員，也是重度智能障礙者，因視力不佳，難以完成摺紙與貼標等精細工作。工坊團隊為她調整任務，先請她負責排紙盒，再逐步延伸為放入感謝小卡、蓋盒等流程，如今她能獨立完成三個步驟。每當站在自己的崗位上，珮珮總是露出滿足的笑容，清楚知道自己該做什麼、也被需要，在穩定的角色中找到安心與歸屬感。

賴炳良執行長表示，「勇氣皂組」之所以取名為「勇氣」，是因為心路相信，勇敢不只是突破的瞬間，更是一次次溫柔而持續的練習。這份手工香皂禮盒，象徵著智能障礙青年不只是被照顧者，也能成為創造價值、將祝福送給他人的一方。