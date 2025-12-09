讓臺南教育再升級 教育局年終記者會展現教育創新成果

推動普及化閱讀、提升雙語能力，臺南市教育局年終記者會，展現過去一年教育創新的成果，未來也將持續升級教育軟硬體建設，讓教育再升級，一起變更好。

臺南市教育局在蓮潭國中小舉行「進化．蛻變-教育再升級．一起變更好」2025年終成果發表會。局長鄭新輝在記者會中，說明過去一年，臺南市在教育創新所展現的成果，鄭局長表示，臺南市持續推動全面普及化閱讀，已建置的布可星球平台參與人次已逾3,942萬人次、補助國小圖書32萬餘冊、有4校獲全國閱讀磐石獎肯定。

另外在雙語教育上，鄭局長表示，目前全市學校皆已達B類以上。

展望未來，鄭局長表示，新的一年將持續升級教育軟硬體建設，包括成立安定教研中心、投入5,517萬新增2處央廚、機器人教育、打造AI學習生態等。