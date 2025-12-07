讓臺灣成為大谷翔平？戰爭與臺灣永續發展的距離
近日，賴清德總統很忙碌，不僅投書《華盛頓郵報》宣示增加1.25兆新臺幣國防預算，分八年採購美國軍備，並承諾打造臺灣之盾，接著召開國安高層會議，會後以開記者會向全民報告，隔日，行政院會通過特別條例，送至立法院審議，總統一切舉措，緊扣「北京以武力改變現狀的意圖愈來愈明顯」為由，但記者會一席稱中國（大陸）「以2027年完成武統臺灣為目標」引發全民譁然，但賴總統隨後表示，這是媒體與民代錯誤解讀，實際卻修正用語，以「2027年完成武統臺灣『的準備』為目標」，試圖強化國防預算與軍購的合理性。
民進黨政府從前總統蔡英文至賴清德總統皆不避諱將臺灣打造成軍備滿載的豪豬或刺蝟的意志，行政官員曾以加裝鐵窗、買保全等比喻說服人民。行政院秘書長張惇涵近日則以大谷翔平在今年世界大賽第三戰被對手「敬遠」為例，表示，只要夠強，敵人就會敬而遠之，即是總統時常強調的「和平靠實力」，強化國防是為避戰與和平，而非成為兵工廠。
張惇涵以大谷翔平的能力，為增加國防預算作辯護，但「敬遠」是棒球賽事中規則與戰術的一環，因此，片面以此解釋大谷的個人能力，其實是對道奇隊、棒球賽事最終仍須以團隊合作，才能獲得勝利可能的狹隘評論。球迷不僅喜歡「二刀流」的大谷翔平，也喜愛道奇團隊合作的氛圍。大谷翔平今年在國聯冠軍系列獲得MVP後，他不吹捧自己的成就，反而將獎盃放置休息室，並附上紙卡寫著「TEAM EFFORT（團隊合作）」。因此，大谷翔平尊重對手的運動家精神與將榮耀歸於團隊合作的謙遜心態，不正符合總統常說的「TEAM TAIWAN」概念嗎？
反觀張惇涵的比喻，不僅將戰爭看得輕率，比喻失當之外，行政團隊更露「驕兵必敗」之姿。且若兩岸認真要比一場軍備競賽，應該是我們「敬遠」對岸，此非小看自己，而是除了追求和平的基本人權之外，國際現實與地緣變化也須認清。尤其在大陸九三閱兵之後，西方媒體給出高評價，並表示對其武力發展表示擔憂，因此，政府確應如德國前總理梅克爾所說，軍事力量必須具備，但也要注意她的補充—不能放棄所有外交努力。因此，政府應該要窮盡所有外交努力，與對岸對話溝通，讓維持臺海和平非淪為口號。
但現實是，政府僅沉浸在「不對稱戰力」的備戰就能避戰的敘事中，甚至認為能贏！因為「臺灣全民安全指引」手冊裡提及，「若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息！」，此種打預防針、鴕鳥心態，讓人民懷疑，當中共的軍備崛起，國際地位備受各國重視甚至拉攏，擁有總統口中的「實力」之際，我們的政府卻不願「敬遠」大陸，反而叫囂對岸。為挺總統宣布增加國防預算，駐歐代表謝志偉一面將中共喻為「一口白沫、齜牙裂嘴的野狗」，一面指責對預算提出質疑與監督的在野黨，民進黨秘書長徐國勇則以買衛生紙比喻，稱「總不能上完廁所才去買衛生紙」、「國民黨把強化防衛等同戰爭來臨，等於拋棄自我防衛能力，就是附和統一，把臺灣送給中國（大陸）」，這才是錯誤解讀立委幫助人民監督國防預算的職權，是充滿政治操作、挑起社會對立與戰爭恐懼的抹紅手段。
從「大罷免」至今，人民已向政府表達，除了政治，柴米油鹽醬醋茶等基本生計與生存權的重要，如今政府將國政方針以「和平靠實力」包裝「尚武」心態，是極不道德的作為。我們需要更深層的問政府，一個傾向全然面向戰爭的國家，不願以外交手腕與陸對話降低敵意，如何有永續發展的可能？加上氣候變遷的威脅下，政府大力推進的光電政策顯然不利生態永續，而科技發展受限於能源政策的多元規劃，以及食安問題連環爆，諸多議題關乎人民生命財產安全，如今總統卻將一切問題拋諸腦後，不僅以意識形態「抗中」為優先，更以片面、輕佻方式看待戰爭；對內除了力抗在野監督權責，又挑起陸配參政權的合理性，實為歧視、為難陸配無法改變其原生地的處境。政府不顧法律，硬拗要求其放棄「中國籍」身分才可參政，實為對其施行忠誠考核，手段粗暴，更讓民進黨號稱注重人權的招牌蒙羞。對內的分化對立，憑何資格成為大谷翔平？更別說團結「TEAM TAIWAN」成為話術與情勒！
近日因日相高市早苗一席「臺灣有事」，看似挺臺的言論，實為鞏固自身政權與自衛隊的發展，向美、中叫牌，絲毫不在乎「軍國主義復辟」的罵名，臺灣上至總統，下至民進黨民代，卻荒謬大啖日料、倡導赴日旅遊，力挺日本，臺灣身為事主，卻樂敲邊鼓，賴總統曾說要維持臺海和平與印太繁榮發展呢？此時應該保持低調或表達對兩岸和平的堅持，卻指責陸，要其展現大國風範，刻意忽略中、日恩怨歷史的複雜情緒，與無視日本在二戰時對亞洲的威脅史，接著近日種種向美國繳保護費、尚武抗中的舉動，輕視人民生命與國家利益，正如前副總統呂秀蓮的質疑，如此人活著有什麼意義？又如約翰．斯圖亞特．穆勒(John Stuart Mill)對效益主義(Utilitarianism)的定義：應追求整體最大量幸福為標準。戰爭與全面投資軍購，將擠壓、剝奪人民追求幸福的權利，臺灣永續發展又如何可能？
金彥斌 / 文字工作者
