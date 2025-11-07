讓萬元現金變發財金！「高息＋市值」ETF這樣搭配更加值

民眾後熱烈討論，領到一萬元現金後「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在高股息＋市值型的台股ETF組合，打造投資「永動機」，同時掌握收益與成長的機會。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 全民期盼已久的普發現金一萬元本周三（5日）正式開跑，民眾後熱烈討論，領到錢後「怎麼用最划算」。大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在高股息＋市值型的台股ETF組合，打造投資「永動機」，同時掌握收益與成長的機會。

以大華優利高填息30（00918）追蹤的「特選臺灣優利高填息30指數」為例，若搭配最貼近台灣加權指數的「臺灣50指數」。根據回測結果顯示，若以「50／50」配置，近 3年年化報酬率高達 32.5%，顯示於投組的報酬表現，不僅不遜於單壓市值型ETF，波動度更是明顯下降，有助投資人兼顧息收與穩定。

大華銀投信投資長楊斯淵表示，這類型配置組合，意味著投資人不必在「領息」與「成長」之間二選一，反而能幫助投資人達到穩中求進的投資效果。

大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠表示，00918 自成立以來配息與填息狀況有目共睹，近 10次配息共填息 7次，顯示其息收具延續性、股價回補力道強。若搭配長期追蹤大盤表現的市值型ETF，可有效分散市場波動、平衡產業曝險，對想從「普發一萬元」啟動理財計畫的新手族群而言，是相對簡單、風險分散又具成效的投資起手式。

郭修誠建議，投資人亦可依自身風險屬性調整比例，善用高股息提供的現金流，同時結合市值型ETF掌握成長潛力，並以定期定額方式進場分散風險。將這筆「普發金」化為「發財金」，成為長線財富累積的起點。

以下為均衡配置高填息指數＋市值型指數的報酬率：

50%高填息＋50%市值型／特選臺灣優利高填息30指數／臺灣50指數

年化報酬率：32.54% ／ 29.96% ／ 35.11%

年化波動率：20.56% ／ 18.21% ／ 23.59%

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

