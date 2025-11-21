讓裝修過程更安心！設計師以4 QA公開「透明流程」與「分段付款制度」

編輯 Jessie Chang |圖片提供 九日室內裝修設計

裝潢動輒數百萬，屋主最怕的就是「付錢之後才後悔」。傳統流程往往要先付丈量費、設計費才能看到圖面，讓人對整個過程充滿不安。



九日設計觀察到這樣的痛點，重新設計了一套以「透明流程」與「分段付款」為核心的服務制度，讓屋主能在每個階段都清楚掌握方向與進度，安心打造理想的家，真正做到安心裝修不踩雷。



Q1. 為什麼大多數人對裝潢流程不放心？

多數第一次裝修的屋主，最擔心的就是「還沒看到設計圖就得先付款」。一般來說，傳統設計公司會先收丈量費與設計費，待簽約後再折抵裝潢費用。以市場平均行情來看，丈量費大約落在 3,000～20,000 元，提案費則為每坪300~1500不等。



九日設計觀察到屋主有這樣的疑慮後，決定打造一套專屬於自家的設計與付款流程。推出「先看設計、再付款」的模式，屋主能先看到初步設計提案，再決定是否簽約，減少不確定感，讓整個過程更安心。

Q2. 九日設計的整體服務流程怎麼進行？

九日設計的服務分為「簽約前」與「簽約後」兩大階段，並依屋況彈性調整。



✔ 簽約前

Step 1. 需求訪談與評估階段

設計團隊會先了解屋主的居住需求、預算與風格。若為老屋或成屋，會先安排現場丈量與結構評估；若為預售屋，則依建商提供的圖檔提前討論。整體討論通常需約2至3個月。九日設計建議：



• 新成屋屋主可於交屋前3~4個月開始洽談

• 預售屋屋主至少於客變截止前2個月開始

• 老屋、中古屋翻修則是越早規劃越好



Step 2. 平面配置圖階段

設計師依據丈量與討論結果，規劃平面配置圖並提供初步預算區間。若設計內容較複雜，將酌收提案費，簽約後會折抵進設計費中。



Step 3. 3D 模擬設計與詳細報價階段

確認平面配置後，設計師會繪製完整3D圖、提供詳細報價單，並與屋主面對面討論設計概念與預算等細節，再決定是否簽約以及後續施工階段。



✔ 簽約後

Step 4. 3D 圖討論與修改

確立3D雛形後，屋主可提出調整與修改。為避免重工或延誤時程，建議一次統整需求項目，能更有效率完成設計定稿，節省雙方時間與心力。



Step 5. 確認施工圖與細部圖面

設計師將依3D圖繪製完整施工圖、立面圖、電路圖與系統櫃尺寸圖等，逐項與屋主討論。但我們也了解，屋主找設計師就是想要省事省心，所以過度細節或需要專業協調的部分，會交由設計師現場確認和規劃。



九日設計強調：「找九日，不只安心，還更省心。」



Step 6. 開工前最終報價與確認

在開工前，設計團隊會再次與屋主確認報價與材料內容，確保一切透明無誤後再進場施工。



Step 7. 開工與施工監督

開工後，設計師會定期巡視工地、追蹤進度並與工班保持密切聯繫，確保品質與進度穩定。



Step 8. 完工驗收與保固

完工後九日設計會進行兩次驗收：內部驗收與屋主驗收，確保每一處都貼合理想的樣貌。九日設計另設有專屬的維修部門，提供持續的保固與售後服務，讓屋主入住後依然安心。

九日_142-3D圖

九日_142-完工照

Q3. 九日設計的收款方式怎麼規劃？

為了讓屋主能夠安心地無壓裝修，九日設計採「分段付款制度」，依施工進度付款，做到哪、付到哪。 這不僅保障屋主權益，也減輕資金壓力。



九日設計付款流程

🔺簽約階段：收取設計費與監工費，合併計算為總工程款 12%，若前期有提案費則會抵扣。



🔺第一階段：開工-木作進場時 ，收取 18%，與前期合計30%。



🔺第二階段：油漆進場時，收取30%。



🔺第三階段：系統工程進場時：在系統板材送達現場後，會再收取30%，若前期工程期間有追加項目，也會在此先做一次結算。



🔺第四階段：完工驗收後，經屋主驗收無誤後，再收取最後10%。

Q4. 付款前會有哪些驗收？屋主能即時掌握進度嗎？

九日設計會與屋主建立專屬群組，在討論和施工期間，每一個階段的進度、現場照片與施工狀況都會即時回報和更新。設計師也會定期巡視工地，讓屋主即使不在現場，也能隨時掌握裝修進度，看著新家一步步成形。

總結

九日設計以透明的流程、明確的付款節點與完整的售後保固，讓裝修過程不再是風險與焦慮，而是一段有條不紊、安心期待的旅程。

九日室內裝修設計／九日設計團隊

地址：台中市南屯區益豐路四段199號

電話：04-22548010

Email：9sun___@rs11.page

網站：https://www.risingsundesign.com.tw

