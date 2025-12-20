讓誠品南西閉店一天！網疑張文背後勢力不單純 卓榮泰發聲了

即時中心／林韋慈報導

台北市昨（19）日晚間發生隨機殺人事件，引發社會譁然。27歲桃園通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案，先後縱火後返回住處更衣，再於租屋處縱火，隨後步行至北捷台北車站入口丟擲煙霧彈，並轉往中山站站外及誠品生活南西店內持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷；誠品生活南西店今（20）日宣布暫停營業一天。總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安則也前往警政署聽取專案報告。

這起事件被視為繼2014年鄭捷於北捷犯下隨機殺人案後，再度引發社會恐慌的重大公共安全事件。已身亡的犯嫌張文，事後也遭起底其過去志願役背景，以及涉及逃兵等前科紀錄。

昨（19）日事件發生後迅速在網路引發熱議，不少人質疑張文行兇手法俐落、行動路線明確、裝備齊全，認為並非單純隨機犯案。甚至有網友發現中國媒體報導此事件竟早於諸多台灣媒體甚至是事發之前，引發更多揣測。有網友直言，從畫面中可見拍攝者全程追焦穩定，「手都不會晃，寧願專心錄影，也不肯發出警示提醒即將接近嫌犯的民眾」，讓民眾起疑加劇。

對此，誠品也在今（20）日發表聲明表示，「我們一起面對了如此艱難的時刻」，衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁的努力與互助。誠品指出，這是一段幽暗的時刻，盼讓夥伴們整理心情後再重新出發，因此今日誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店人員充分休息，之後再迎接顧客。

此外，總統賴清德、行政院長卓榮泰與台北市長蔣萬安今日也赴警政署聽取報告，行政院長卓榮泰表示將與台北市警方全力合作，將全面清查是否存在張文的合作對象及其背後動機，同時加強近期各項活動與公共場所的警戒，以防止出現模仿效應，確保社會安全。

