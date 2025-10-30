讓謝龍介勝選好過陳亭妃？董智森曝「賴清德心思」：民進黨布局大致定了

藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，作為總統賴清德本命區的台南市成為一大焦點；國民黨立委謝龍介透露，有政治觀察者發現，賴清德屬意的頭號人選仍是民進黨立委林俊憲，其次「不是陳亭妃」而是謝龍介本人。資深媒體人董智森認為，這是因為謝龍介曾提出只做一任市長，就算立委林俊憲落選、也只要等4年就好。

談到即將到來的2026大選，謝龍介在YouTube節目直播中透露，坊間政治觀察者消息指出，賴清德在台南的首選是林俊憲、第二人選則是謝龍介，再來才是陳亭妃。

謝龍介解釋，若林俊憲選上台南市長，對賴清德2028選舉的大盤最好、會是「A+」等級的布局；如果林俊憲落選、輸給謝龍介，賴清德仍可以讓林俊憲擔任台南市總幹事、護住民進黨的基本盤，頂多落到「A-」等級，但如果是陳亭妃勝出，恐會是最差的「B」等級結果。

而董智森則在《新聞大白話》節目中分析，之所以會有這樣的傳聞，或許只是因為謝龍介過去曾提出、只做4年的市長，換句話說，就算謝龍介勝選，林俊憲也只需要等4年即可。

不過董智森仍坦言，民進黨在台南的布局大致定調、就會是陳亭妃出戰，而身兼黨主席的賴清德就算再不喜歡陳亭妃，也不會讓她輸掉，畢竟如果台南失守，丟掉本命區的賴清德可謂丟臉至極，還得辭去黨主席一職。

