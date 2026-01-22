讓警察暖胃更暖心 佛光山烏日分會18載粥香不間斷

贈平安粥。林重鎣





農曆十二月初八「臘八節」將至，為感念釋迦牟尼佛成道精神，佛光山惠中寺烏日分會於日前上午，頂著凜冽寒風，由范裴羢會長率領督導與義工，將精心熬煮的130份熱騰騰臘八粥送抵臺中市政府警察局烏日分局，隨餐更附上星雲大師「和諧共生、馬到成功」墨寶及馬年小沙彌福袋，為辛勞值勤的員警們送上最誠摯的平安祝福。

「臘八粥」源於釋迦牟尼佛成道前感悟苦行之艱辛，後世遂於農曆十二月八日煮粥紀念。佛光會準備的臘八粥選用糯米、紅蘿蔔、松子、紅豆、白果、花生、蓮子、芋頭及青江菜等多元食材，象徵「多樣融合、圓滿如意」。由副分局長洪明強代表接受，他感性表示，臘八粥的多元食材恰如分局的團隊合作，基層與管理單位各司其職、缺一不可。全體同仁將帶著這份暖意，持續投入打詐、掃毒等治安維護及交通疏導工作，全力守護烏日、大肚、龍井地區的每一吋土地，保障市民生命財產安全。

佛光山惠中寺烏日分會范裴羢會長指出，為了讓員警在第一時間品嘗到溫熱的粥品，義工們從前一晚便開始忙碌備料、徹夜烹煮，並趕在上午送達分局及各轄區派出所。她表示，員警全年無休、堅守崗位，這碗熱粥不僅是慰勞，更是對警察同仁身體健康、執勤平安的虔誠祈求。

副分局長洪明強特別感謝佛光山惠中寺烏日分會18年來如一日，不論氣候多麼嚴寒，始終維持這項溫暖傳統。近日適逢強烈大陸冷氣團襲台，員警在低溫下執勤倍感辛勞，這碗熱粥「暖身、暖手、更暖心」。他也藉此提醒同仁，冬季室內外溫差大，執勤時務必添加衣物保暖，保重健康。

