讓財報更透明！ 金管會令：須揭「本業與業外損益、一次性或臨時性損益」

配合2028會計年度起導入最新國際財務報導準則（IFRS 18）「財務報表中之表達與揭露」，金管會6日宣布，未來財報須揭露「本業與業外損益」、「一次性或臨時性損益」兩項重要資訊，此項調整的數據揭露，2028年首季財報就可以看到。金管會強調，IFRS 18是自十多年來，財務報導準則中對財報呈現最重要的變革之一。

金管會。（資料照／中央社）

金管會進一步說明，此項修正的二大重點。一是「本業與非本業收益」將一目瞭然，以前財報上的損益，分不清是本業還是業外或投資收益，2028年首季起將把本業與非本業收益分開揭露，也就是說，綜合損益表的收益及費損，應按營業、投資、籌資、所得稅或停業單位等種類，分別列報，並修正營業收入及營業成本的定義，新增「以有效利息法計算之利息收入」、「營業損益」、「籌資前稅前損益」等，讓投資人對於損益的來源更加清楚。

二是非常態性的一次性、臨時性損益，也要在財報附註中揭露。即要揭露減損損失、存貨沖減等性質別費用資訊，此外，管理階層自訂的績效衡量指標（MPM）相關資訊，需說明清楚。例如，以往只有在法說會口頭解說的「調整後營業利益」、「EBITDA」等指標，需於財報附註中，清楚說明其計算方式與調整項目，避免投資人誤解。

換言之，未來財報上要寫清楚哪些是常態性收入，哪些是一次性收入，如賣廠房的收入、訴訟費損失為一次性、臨時性損益，都要揭露清楚。

至於投資人最關心的稅前盈餘、稅後純益、每股盈餘（EPS）等內容，金管會說，不會受影響，反而可以讓投資人對於財報的呈現更為清楚。

金管會表示，本次修正提供投資人了解公司財務績效來源的有用資訊，提升不同公司間財務績效的可比較性，另新增揭露管理階層定義的績效衡量相關資訊，有利投資人了解公司管理階層如何評估公司整體財務績效，提升管理階層對外溝通相關資訊的透明度。

此次調整另有一個重點是，為落實減碳及永續，自公告申報2026年第一季財務報告起，全面改為以電子檔案上傳，無須再申報紙本財報。

※本文授權自工商時報，原文：見此

