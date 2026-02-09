讓買家自己挖了2年！販毒集團藏毒山區及偏僻公園 北市警破獲上億毒品

警方查扣5000包各式毒品，市值超過1億元。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市刑大日前瓦解全台最大「藏毒」集團，將境外走私入境的毒品藏於山區及偏僻公園，再讓買家自行前往「挖寶」取貨，其中包括古柯鹼、海洛因、大麻膏、哈密瓜錠等毒品，以此方式販賣毒品近2年，警方逮捕呂姓姊弟檔為首等16名販毒集團成員。

北市警保安大隊員警在去年3月，於台北市濱江街攔查一輛可疑車輛，並在車上查獲大麻、毒郵票等大量毒品，35歲竹聯幫洪姓駕駛遭逮捕後，警方根據其手機、通聯溯源追查，循線查出全台最大「藏毒」集團。

「藏毒」集團以29歲呂姓男子為首，以貨運方式將毒品走私來台，由底下成員將毒品分裝打包妥當，再雇用多名「埋包手」，將毒包裹帶至全台偏僻山區、公園，以藏寶方式掩埋，並放置泡麵碗等廢棄物當標誌，買家付款後接獲座標、照片，再自行前往「挖寶」，藉此躲避警方追查。

北市刑警大隊動員戰情中心「鷹眼小組」調閱上百支監視器畫面，並配合「無人機隊」進行現地勘查，精準鎖定集團藏匿據點。專案小組於偵查期間發動12波同步搜索，總計逮捕呂姓姊弟檔、洪姓、錢姓黑幫成員以及越南籍犯嫌5人共16人，並查扣5000包各式毒品，市價超過1億元。

台北地檢署近日偵查終結，依毒品危害防制條例、組織犯罪危害防制條例起訴集團呂姓首腦，呂男經法院裁定延長羈押。警方強調，未來將持續深化科技偵查量能，以系統性追查販毒網絡之來源與去向，並斷絕黑幫勾結外籍人士販毒勢力。

