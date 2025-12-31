讓跨年變戰場！德非法走私煙火頻傳 威力堪比炸彈、手榴彈

編譯曾宜婕／綜合報導

非法走私煙火恐讓德國跨年夜如戰場！跨年放煙火是德國歷史悠久的傳統，儘管當地有嚴格的管制規定，跨年煙火的意外事件仍頻傳，有不少民眾因為擔心事故發生，在跨年夜避免出門。

《經濟學人》近日報導指出，非法販售的走私煙火是造成傷害的罪窺禍首，2024年非法煙火被查獲數量比過去三年的總和還多，且當年跨年夜就因施放非法煙火，釀成5人死亡、數十名急救人員受傷的悲劇。

德國每年煙火意外事故頻傳。（圖／翻攝自X平台 @niusde_）

德國只有3天可以買煙火的嚴格規定

德國之聲31日報導指出，德國只會在跨年前三天開始販售煙火，年滿18歲的成年人可以在這段期間購買，全國各地的民眾會迫不及待的在商場前排隊，等煙火開賣。

對當地煙火製造商而言，這是一項獲利豐厚且穩定成長的生意，根據德國煙火工業協會（VPI）統計，2024年的營業額達1.97億歐元（約台幣72.6億元），創下歷史新高，高於前一年的1.8億歐元（約台幣66億元）。協會預估，2025年銷售量將會成長10%~15%。

報導指出，放煙火的傳統在年輕人和有孩子的家庭最受歡迎，當地民調機構調查發現，只有22%的德國人希望在跨年夜看到私人煙火表演。

非法煙火是罪窺禍首

《經濟學人》指出，造成傷亡和破壞的主因是一種名為「Kugelbomben」的煙火，Kugelbomben德文的意思是「球型炸彈」，這種煙火的施放威力遠超過一般煙火，當地警方甚至直言，它的威力堪比炸彈和手榴彈。

Kugelbomben煙火威力堪比炸彈和手榴彈。（圖／翻攝自X平台 @DieGlocke）

一般民眾使用Kugelbomben是違法行為，這些煙火多從波蘭和捷克走私入境，非法販售。德國海關報告指出，2024年他們共沒收了超過7公噸未經德國使用許可的煙火，比過去三年的總和還多。

然而，不只德國有煙火隱憂，其他歐洲國家也紛紛祭出禁令。捷克今年首次禁止施放煙火，荷蘭則是於2026年開始禁止私人煙火施放。儘管德國民調顯示多數人贊成禁止煙火施放，但也有人視煙火為不可動搖的國家傳統。

德國2024跨年夜悲劇

德國2024跨年夜就因施放非法煙火，釀成5人死亡、數十名急救人員受傷的悲劇。當天光是首都柏林就有1892起事故，有一名警察疑似「被非法煙火擊中」重傷送醫治療，當晚在德國各地都有燒燙傷的意外發生。前年也有民眾朝警消丟擲鞭炮，在柏林造成至少30人受傷。

